Atlético-GO x Ceará: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (30), pela sexta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na zona de rebaixamento, e Ceará se enfrentam neste domingo (30), às 18h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Ceará DATA Domingo, 30 de agosto de 2020 LOCAL Barradão - HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Ceará

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Vindo de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o Atlético-GO avançou à quarta fase da Copa do , mas o técnico Vagner Mancini sofre pressão após os últimos resultados da equipe. Fato que ele encara com naturalidade.

"A pressão, eu entendo como cobrança. Ela tem que existir. Da diretoria no treinador e do treinador nos jogadores. Acho que essa pressão sempre existe na carreira do treinador. Convivemos com isso. Temos o hábito de fazer muitas reuniões no clube para discutir isso. Seja porque o time não está correspondendo ou para melhorar em todos os sentidos. Mas estamos vivendo nosso dia a dia normalmente.", disse.

Já o Ceará, na penúltima posição, com quatro pontos, também avançou na após eliminar o no meio da semana.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; William Oliveira, Charles, Fernando Sobral, Vinícius, Leandro Carvalho; Rafael Sobis.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, Éder, Gilvan, Nicolas, Edson, Marlon Freitas, Jorginho, Gustavo Ferrareis, Janderson, Hyuri.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 0 Bahia Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 Vitória 3 x 4 Ceará Campeonato Brasileiro 26 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) Ceará x Campeonato Brasileiro 5 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 São José 1 x 0 Atlético-GO Copa do Brasil 27 de agosto de 2020

Próximas partidas