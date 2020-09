Atlético-GO x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (27), em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil, e agora se concentram no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (27), as equipes se enfrentam às 18h15 (de Brasília), em . A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Botafogo DATA Domingo, 27 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira - Goiás HORÁRIO 18h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, a partir das 18h15 (de Brasília). Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Deixando de lado a classificação às oitavas de final da Copa do , o Botafogo se prepara para encarar o Atlético-GO.

O técnico Paulo Autuori mantém suspense sobre a escalação, mas pode poupar alguns titulares visando a sequência de jogos.

Com incômodo na coxa, Marcelo Benevenuto está fora, assim como Rhuan, por protocolo médico após sofrer concussão.

Pra cima, FOGÃO!🔥 Domingo é dia de buscar uma vitória importante fora de casa! pic.twitter.com/pMJkpL6Po9 — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) September 25, 2020

Já o Atlético-GO também chega embalado com a classificação na depois de eliminar o .

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, Gilvan, Éder e Nicolas; Marlon Freitas, Edson; Janderson, Chico e Gustavo Ferrareis; Hyuri.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Kevin, Forster, Kanu, Victor Luis; Rentería, Caio Alexandre, Honda; Bruno Nazário (Luiz Otávio), Kalou (Davi Araujo) e Matheus Babi (Pedro Raul).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 3 x 3 Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020 Atlético-GO 3 x 1 Fluminense Copa do Brasil 24 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-GO Campeonato Brasileiro 30 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Atlético-GO Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília)

BOTAFOGO

VJOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 0 Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020 0 x 0 Botafogo Copa do Brasil 23 de setembro de 2020

Próximas partidas