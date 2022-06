Atlético-GO x Avaí: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece nesta quarta-feira (8), pela décima rodada do Brasileirão; veja como acompanhar na TV

Atlético-GO e Avaí se enfrentam nesta quarta-feira (8), no Castelo do Dragão, a partir das 20h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Atlético-GO x Avaí DATA Quarta-feira, 8 de junho de 2022 LOCAL Castelo do Dragão - Goiânia, GO HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves - PR

Assistentes: Victor Hugo Imazu e Rafael Trombeta - PR

Quarto árbitro: Victor Lucas Pereira Silva - GO

VAR: Emerson de Almeida Ferreira - MG

Informações da partida

Sem vencer há duas rodadas, o Atlético-GO busca a reação no Brasileirão. Na zona de rebaixamento, o Dragão soma apenas sete pontos, com uma vitória, quatro empates e quatro derrotas. Aproveitamento de 25%.

O técnico Jorginho terá o retorno de Hayner, que cumpriu suspensão na derrota para o Corinthians na última rodada.

Do outro lado, o Avaí, recém-promovido da segunda divisão, soma 11 pontos. Até o momento, são três vitórias, dois empates e quatro derrotas nos primeiros dez jogos.

Para o confronto no Castelo do Dragão, o técnico Eduardo Barroca terá dois desfalques certos: Arthur Chaves e Bruno Cortez, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Além das suspensões, Bressan, que deixou o campo na derrota para o Atlético-MG com dores, é tratado como dúvida. Assim, Rodrigo Freitas e Raniele podem aparecer como dupla de zaga, enquanto Ayrton Cougo e Diego Matos podem ser opções na lateral esquerda.

Em 16 confrontos entre as equipes, o Atlético-GO soma seis vitórias, contra cinco do Avaí, além de cinco empates. O último encontro, que aconteceu pela Série B de 2018, terminou empatado em 2 a 2.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Edson Felipe, Jefferson e Ramon; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton, Churín e Wellington Rato.

Avaí: Vladimir; Kevin, Rodrigo Freitas, Ayrton Cougo e Diego Matos; Raniele, Bruno Silva e Eduardo; Morato, Bissoli e Muriqui.

Desfalques

Atlético-GO

Dudu: departamento médico

Avaí

Arthur Chaves e Bruno Cortez: suspensos (terceiro cartão amarelo)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Atlético-GO Brasileirão 31 de maio de 2022 Atlético-GO 0 x 1 Corinthians Brasileirão 5 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Atlético-GO Brasileirão 11 de junho de 2022 19h (de Brasília) Palmeiras x Atlético-GO Brasileirão 15 de junho de 2022 20h30 (de Brasília)

Avaí

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Avaí Brasileirão 29 de maio de 2022 Avaí 1 x 1 São Paulo Brasileirão 4 de junho de 2022

Próximas partidas