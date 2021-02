Atlético-GO x Aparecidense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta quarta (17), às 16h10 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Goiano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-GO e Aparecidense se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h10 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Goiano. A partida, que acontece no Estádio Antônio Accioly, o Castelo do Dragão, terá transmissão ao vivo pela Globo de Goiás, na TV aberta, ou pelo Globoesporte.com, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Aparecidense DATA Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Antônio Accioly - Goiânia, BRA HORÁRIO 16h10 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Elmo Resende

Assistentes: Bruno Pires e Cristhian Passos

VAR: André Luiz Castro

Assistentes VAR: Eduardo Tomaz e Leone Carvalho

ONDE VAI PASSAR?



Dragão recebe o Aparecidense por uma vaga na grande final / Foto: Heber Gomes/Atlético-GO

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo de Goiás, na TV aberta, ou pelo Globoesporte.com, na internet. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-GO

Sem chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO segue em busca do bicampeonato goiano. Para isso, o técnico Marcelo Cabo não poderá contar com Natanael, lesionado, mas terá os retornos de João Victor e Matheus Vargas.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor (Oliveira), Eder e Nicolas; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Matheus Vargas; Janderson, Wellington Rato e Zé Roberto.

APARECIDENSE

Do outro lado, o Aparecidense tenta manter a boa fase no Campeonato Goiano para chegar à grande final, mesmo jogando fora de casa. O grande desfalque fica por conta de Alex Henrique, um dos artilheiros do Brasil na temporada, suspenso após receber o terceiro amarelo.

Provável escalação do Aparecidense: Tony; Rafael Cruz, Renato, Ricardo Lima e Bruno Henrique; Ícaro, Rodriguinho e Albano; Uederson, Cardoso e Édipo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 5 x 1 Anápolis Campeonato Goiano 10 de fevereiro de 2021 Athletico 2 x 1 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Atlético-GO Campeonato Brasileiro 22 de fevereiro de 2021 18h (de Brasília) Atlético-GO x Coritiba Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília)

APARECIDENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Aparecidense 1 x 0 Jaraguá Campeonato Goiano 28 de janeiro de 2021 Goiás 0 x 2 Aparecidense Campeonato Goiano 10 de fevereiro de 2021

Próximas partidas