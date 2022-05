Atlético-GO x Antofagasta: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

Atlético-GO e Antofagasta se enfrentam nesta terça-feira (17), no Estádio Antônio Accioly, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Antofagasta DATA Terça-feira, 17 de maio de 2022 LOCAL Estádio Antônio Accioly - Goiânia, GO HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (17), no Estádio Antônio Accioly.

MAIS INFORMAÇÕES

Buscando se manter na liderança do Grupo F, o Atlético-GO volta as atenções para a Copa Sul-Americana após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, pelo Brasileirão.

Pouco depois da partida, o clube anunciou a demissão do técnico Umberto Louzer. Apesar da boa campanha na Sul-Americana, a equipe ainda não venceu na Série A.

"O Atlético agradece ao técnico Umberto Louzer por sua atuação profissional nesse período em que trabalhamos juntos. Optamos pela mudança na comissão técnica por nossa necessidade de uma nova filosofia de trabalho neste momento", divulgou o clube goiano nas redes sociais.

Já o Antofagasta, na lanterna do Grupo F, com apenas três pontos, acumula três derrotas e apenas uma vitória, justamente diante do Dragão, por 2 a 1.

A campanha do Atlético-GO na Copa Sul-Americana 2022

Atlético-GO 4 x 0 LDU - 5 de abril de 2022

Defensa y Justicia 0 x 1 Atlético-GO - 12 de abril de 2022

Antofagasta 2 x 1 Atlético-GO - 27de abril de 2022

Atlético-GO 3 x 2 Defensa y Justicia - 4 de maio de 2022

Atlético-GO x Antofagasta - 17 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

LDU x Atlético-GO - 24 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 0 (3) x (5) 0 Atlético-GO Copa do Brasil 12 de maio de 2022 Atlético-MG 2 x 0 Atlético-GO Brasileirão 14 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Coritiba Brasileirão 21 de maio de 2022 16h30 (de Brasília) LDU x Atlético-GO Copa Sul-Americana 24 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

ANTOFAGASTA

JOGO CAMPEONATO DATA Palestino 1 X 0 Antofagasta Campeonato Chileno 8 de maio de 2022 Unión Española 2 x 0 Antofagasta Campeonato Chileno 14 de maio de 2022

Próximas partidas