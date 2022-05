Atlético-GO x Antofagasta: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (17) para Atlético-GO x Antofagasta, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, menos de um mês após o último encontro entre os rivais, válido pela terceira rodada do Grupo F. Na ocasião, o Dragão foi derrotado por 2 a 1.

Buscando se manter na liderança, o Atlético-GO volta as atenções para a Copa Sul-Americana após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, pelo Brasileirão. Atualmente, a equipe soma nove pontos, com três vitórias e uma derrota.

Do outro lado, o Antofagasta aparece na lanterna do grupo com apenas três pontos conquistados, com três derrotas e apenas uma vitória.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com a demissão do técnico Umberto Louzer após a derrota para o Galo, o Atlético-GO entrará em campo sob o comando do interino Anderson Gomes. Jorginho, anunciado como o novo treinador, estará em Goiânia para acompanhar o duelo. contra o Antofagasta

Hayner, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Defensa y Justicia, retorna, enquanto Dudu, no departamento médico, é desfalque certo.

Luiz Fernando e Lucas Lima, que não foram inscritos na Sul-Americana, também estão fora.

"São poucas coisas para mudar porque a equipe vinha jogando bem. Vamos tentar manter o padrão, vemos a necessidade de rodar um elenco devido ao desgaste físico. A ideia para esse jogo é ver quem está mais desgastado para a gente fazer alguma intervenção", afirmou Anderson Gomes.

Já o Antofagasta, já sem chances de classificação, entrará em campo sob o comando do técnico Diego Reveco.

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Gabriel Noga e Arthur Henrique; Gabriel Baralhas, Edson Fernando e Jorginho; Airton (Shaylon), Churín e Léo Pereira.

Possível escalação do Antofagasta: González; Byron Nieto, Andrés Robles, Cristian Rojas e Salvador Cordero; Bravo, Marco Collao, Flores e Brayan Hurtado; Manuel López e Gabriel Torres.

DESFALQUES

ATLÉTICO-GO:

Luiz Fernando e Lucas Lima: não foram inscritos

Dudu: machucado

ANTOFAGASTA:

sem desfalques

ARBITRAGEM

Árbitro: Gery Vargas - BOL

Assistentes: Ariel Guizada e Carlos Tapia - BOL

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético-GO e Antofagasta será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada nesta terça-feira (17).