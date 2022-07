Atlético-GO tem passado com homenagens a Flamengo e São Paulo

As mudanças na identidade do clube goiano aconteceram em 2020

Quem vê o Atlético-GO jogar nos últimos anos nota um clube com um uniforme original, preto e vermelho com uma faixa transversal, e tendo um escudo moderno no lado esquerdo do peito. Mas nem sempre foi assim.

Fundado em 1937, o Dragão passou a maior parte de sua existência com uniforme e escudos que remetiam a outros gigantes brasileiros. A camisa que marcou décadas e mais décadas de momentos do Atlético-GO foi inspirada na do Flamengo: rubro-negra com listras horizontais. Já o escudo antigo, mais famoso, em formato triangular, teve inspiração no símbolo utilizado pelo São Paulo.

Isso mudou em 2020, quando o clube goiano reformulou sua imagem. O novo escudo, que vem sendo utilizado desde então, é inspirado em elementos presentes no primeiro símbolo do clube, formado apenas pelas suas letras iniciais, com o escudo inspirado pelo símbolo do São Paulo.

Mas todas as vezes que o Atlético-GO enfrentar Flamengo ou São Paulo, é impossível não deixar de recordar a ligação que o Dragão teve com estes dois gigantes do nosso futebol.