Atlético-GO x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (5), pela segunda rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo visita o Atlético-GO neste sábado (5), às 19h (de Brasília), em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x São Paulo DATA Sábado, 5 de junho de 2021 LOCAL Estádio Antônio Accioly - Goiânia, GO HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Diego Pombo (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro (BA) e Edevan de Oliveira (BA)

Quarto árbitro: Eduardo Tomaz (GO)

VAR: Gilberto Rodrigues (PE)

Assistente VAR: Alisson Sidnei (TO)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo busca a primeira vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Divulgação São Paulo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (5). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar na estreia do Brasileirão com o Fluminense sem gols, e ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil para o 4 de Julho, o São Paulo busca reencontrar o caminho da vitória na temporada.

Hernán Crespo apresentou sintomas de gripe e não estará no comando do São Paulo mesmo após testar negativo para a Covid-19. Assim, o auxiliar-técnico Juan Branda será o seu substituto.

Além do treinador, o Tricolor não poderá contar com Luan, com edema na posterior da coxa esquerda, Daniel Alves e Benítez, lesionados, Liziero, na seleção olímpica, e Arboleda, na seleção equatoriana.

🤙✈️ Destino: Goiânia



Rumo a mais um desafio do @Brasileirao #VamosSãoPaulo 🇾🇪



Já o Atlético-GO venceu o Corinthians tanto na estreia do Brasileirão, quanto na Copa do Brasil no meio da semana, e chega embalado para o confronto em casa contra mais uma equipe paulista.

O atacante Janderson, que não pôde entrar em campo contra o Corinthians por questões contratuais, retorna no lugar de Ronald.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, William (Shaylon), Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano (Igor Gomes) e Pablo.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e João Paulo; Janderson, Zé Roberto e Natanael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 0 Fluminense Brasileirão 30 de maio de 2021 4 de Julho 3 x 2 São Paulo Copa do Brasil 2 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x 4 de Julho Copa do Brasil 8 de junho de 2021 19h (de Brasília) Atlético-MG x São Paulo Brasileirão 13 de junho de 2021 16h (de Brasília)

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 1 Atlético-GO Brasileirão 30 de maio de 2021 Corinthians 0 x 2 Atlético-GO Copa do Brasil 3 de junho de 2021

Próximas partidas