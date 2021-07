Atlético-GO x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (18), pela 12ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Atlético-GO neste domingo (18), às 16h (de Brasília), em Goiânia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, já de olho no duelo de volta das oitavas de final da Copa Libetadores. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Palmeiras DATA Domingo, 18 de julho de 2021 LOCAL Antônio Accioly - Goiania, GO HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva Ribeiro (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima (AL) e Brigida Cirilo (AL)

Quarto árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino (GO)

VAR: Gilberto Rodrigues (PE)

Assistente VAR: Clovis Amaral (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Cesar Greco - Divulgação Palmeiras

A Globo, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Qual o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o Universidad Católica por 1 a 0 fora de casa no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções para o Brasileirão, de olho na liderança.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira segue sem contar com Luan, Rony e Luiz Adriano.

“Trabalhando para melhorar cada vez mais” 👊



Com os comentários de Patrick de Paula, veja como foram as atividades de hoje! ➤ https://t.co/auDiS2UiSg#AvantiPalestra pic.twitter.com/0BF0ybXBVL — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 17, 2021

Do outro lado, o Atlético-GO, com uma vitória e dois empates seguidos, pode ter algumas mudanças no ataque para enfrentar o Verdão.

No entanto, o técnico Eduardo Barroca segue sem contar com João Paulo, com lesão muscular.

"Enfrentar o Palmeiras sempre é difícil. É um dos clubes do Brasil que mais conquistou nos últimos anos. Elenco forte, trabalho em evidência. Porém, temos nossas convicções e forma de jogar. Podemos dizer que temos competido em grande nível com todos os adversários até aqui. Então, esperamos um grande jogo com eles em Goiânia", disse o goleiro Fernando Miguel.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo (Kuscevic), Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes e Deyverson.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Natanael; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Arthur Gomes; Ronald (Igor Cariús), Zé Roberto (Lucão) e André Luís.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGOS CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 1 Sport Brasileirão 7 de julho de 2021 Juventude 1 x 1 Atlético-GO Brasileirão 11 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Atlético-GO Brasileirão 25 de julho de 2021 18h15 (de Brasília) Athletico-PR x Atlético-GO Copa do Brasil 28 de julho de 2021 16h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 2 Santos Brasileirão 10 de julho de 2021 Universidad Católica 0 x 1 Palmeiras Libertadores 14 de julho de 2021

Próximas partidas