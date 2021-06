Atlético-GO mantém Corinthians freguês em Itaquera, aumenta tabu e fica perto da classificação

Foram quatro embates entre as equipes em Itaquera, com três vitórias dos goianos

O Atlético-GO é, definitivamente, o pesadelo do Corinthians em Itaquera. Nesta quarta-feira (2), com uma atuação bastante segura na casa corintiana, o time goiano derrotou a equipe paulista por 2 a 0, dando um passo grande para obter a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. De quebra, o Atlético-GO aumenta o domínio diante do Corinthians atuando na Neo Química Arena.

As duas equipes já tinham duelado na arena alvinegra no último domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E o Atlético-GO triunfou por 1 a 0. Desde a inauguração do estádio do Corinthians, em 2014, foram quatro embates entre as equipes em Itaquera, com três vitórias dos goianos e um empate. Além disso, o time paulista não marcou um gol sequer, contra quatro do Atlético-GO.

No histórico do confronto, agora a equipe do Atlético também está em vantagem. Em 12 jogos diante do Corinthians, a equipe goiana venceu cinco vezes, contra quatro triunfos paulistas. Também ocorreram três empates. Cada equipe marcou 13 gols.

O resultado desta quarta gera incômodo para o Corinthians em mais uma estatística. Foi a pior derrota em casa da equipe na Copa do Brasil desde 2007, quando tinha caído diante do Náutico por 2 a 0.

Atlético-GO e Corinthians têm novo encontro marcado na próxima quarta-feira (9), pelo duelo de volta da terceira fase do mata-mata nacional. O time do técnico Eduardo Barroca pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim irá se classificar.

Um fato pode animar um pouco o torcedor do Corinthians: o jogo não é em Itaquera.