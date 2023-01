Atlético-GO x Goiás ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Times entram em campo neste domingo (15), pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Goiás se enfrentam em clássico na manhã deste domingo (15), no Antônio Accioly, às 10h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Após estrear no estadual com goleada, o Atlético-GO busca o triunfo no dérbi para ganhar confiança. "Nós sabemos que é um jogo totalmente diferente, é um adversário do nosso nível, nosso maior rival hoje, que contratou vários jogadores, que tem um treinador experiente. O mais importante é ter a confiança e saber que estamos no caminho certo", disse o técnico Eduardo Souza em entrevista coletiva.

O Goiás, assim como o rival, também iniciou o torneio com vitória e faz grande planos para a temporada. "Do que eu quero para o Goiás, claro que ainda está abaixo, mas isso demanda tempo, trabalho e descanso. Mais jogos para dar lastro e ritmo. Mas vencer é importante para aumentar o nível de confiança. Tudo é uma somatória de fatores para chegarmos com uma equipe bem preparada na principal competição do ano (Série A)", afirmou o treinador Guto Ferreira.

Escalações

Escalação do provável do Atlético-GO: Pedro, Rodrigo, Lucas, Emerson, Jefferson, Rhaldney, Baralhas, Shaylon, Airton, Luiz fernando e Igor Torres.

Escalação do provável do Goiás: Tadeu, Maguinho, Edu, Sidimar, Sander, Willian Oliveira, Zé Ricardo, João Paulo, Fernandinho, Vinicius e Philippe Costa.

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

