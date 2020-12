Atlético-GO x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), pela 26ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem perder há quatro jogos, o recebe o nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Castelo do Dragão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (apenas para Rio de Janeiro e ), na TV aberta, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Atlético-GO x Fluminense DATA Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 LOCAL Castelo do Dragão - Goiânia, GO, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Dalonso (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano (SC) e Éder Alexandre (SC)

Quarto Árbitro: Breno Vieira (GO)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes VAR: Vinicius Gomes (RS) e Henrique Neu (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca mais uma vitória no Brasileirão / Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (apenas para Rio de Janeiro e Goiás), além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate com o Vasco, o Fluminense entra em campo buscando os três pontos sob o comando do técnico Marcão.

Wellington Silva e Yago, suspensos, estão fora.

Com 40 pontos, o Fluminense perdeu a chance de voltar ao G-4 do Campeonato Brasileiro

O já está no estádio Hailé Pinheiro, onde treina nesta tarde aqui em Goiânia. Quase tudo pronto por aqui! #TimeDeGuerreiros pic.twitter.com/61hO7BRlWX — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 15, 2020

Já o Atlético-GO registra 31 pontos, e chega em embalado após vencer o Ceará por 2 a 1 fora de casa na última rodada.

O técnico Marcelo Cabo não poderá contar com Willian Maranhão, suspenso, assim como Matheus Vargas. Pereira e Oliveira podem ser titulares.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Igor Julião, Luccas Claro, Nino (Matheus Ferraz) e Danilo Barcelos; Hudson, Michel Araújo, Martinelli e Nenê; Marcos Paulo e Fred.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Nicolas, Gilvan, João Victor e Dudu; William Maranhão, Matheus Vargas e Gustavo Ferrareis; Chico, Janderson e Zé Roberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 3 x 1 -PR Campeonato Brasileiro 5 de dezembro 2020 1 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020 21h (de Brasília) x Fluminense Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2020 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 1 Goiás Campeonato Brasileiro 7 de dezembro de 2020 Ceará 1 x 2 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020

Próximas partidas