Atlético-GO x Corinthians: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (7), pela 20ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Eliminados na Copa do , e entram em campo neste sábado (7), às 21h (de Brasília), no estádio Olímpico, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV (exceto GO), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Atlético-GO x Corinthians DATA Sábado, 7 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Olímpico - Goiânia HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (exceto GO) e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem saber o que é vencer há três rodadas do Brasileirão, o Atlético-GO entra em campo pressionado por uma vitória após ser eliminado pelo Internacinal na .

Ainda sem técnico efetivo, a equipe segue sendo comandada pelo auxiliar Eduardo Souza, que não poderá contar com Éder, suspenso, além de João Victor e Janderson por questões contratuais.

Já o Corinthians, que caiu diante do América-MG nos acréscimos, terá como principal desfalque Cazares, com estiramento muscular na coxa esquerda.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Marllon, Gil e Fábio ; Xavier, Éderson (Cantillo), Ramiro, Otero e Mateus Vital; Matheus Davó.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, Gilvan, Oliveira e Nicolas; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Chico; Matheus Vargas (Wellington Rato), Zé Roberto e Gustavo Ferrareis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020 1 x 1 Corinthians Copa do Brasil 4 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 19h (de Brasília) Corinthians x Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 20h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020 Internacional 2 x 1 Atlético-GO Copa do Brasil 4 de novembro de 2020

Próximas partidas