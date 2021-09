Atlético-GO x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela 20ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians enfrenta o Atlético-GO neste domingo (12), às 18h15 (de Brasília), no Castelo do Dragão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

O jogo, que será disputado em Goiânia, terá arbitragem de Antônio Dib, do Piauí, com assistências Rogério de Oliveira e Márcio Iglésoas. No VAR, Heber Roberto, de Santa Catarina, estará no comando.

Com 28 pontos, o Timão busca emplacar mais uma vitória no Brasileirão, após empatar com o Juventude na última rodada, enquanto o Atlético-GO, com dois empates seguidos, soma 25 pontos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o Corinthians terá a estreia de Willian. Jô, que foi liberado na última quinta-feira (9) por conta da morte do sogro, também é aguardado em campo.

No entanto, o técnico Sylvinho não terá zagueiro Gil, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Raul será o substituto.

Já o Atlético-GO, por questões contratuais, terá dois desfalques: Janderson e André Luís.

"Obviamente, esse tipo de cenário enfraquece nossa competição interna, mas é um cenário da nossa realidade. Não sou um treinador de lamentar ausências. Não vamos ter Janderson e André Luís, então é a oportunidade para outros jogadores terem espaço. Todos têm a confiança do treinador e do clube. Que façam um grande jogo no domingo", afirmou o técnico Eduardo Barroca.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Gabriel, Giuliano e Renato Augusto; Willian, Róger Guedes e Jô.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Baralhas e João Paulo; Arnaldo (Ronald), Zé Roberto e Natanael (Toró).

Veja informações da partida! Jogo: Atlético-GO x Corinthians Quando e que horas? Domingo, 12 de setembro de 2021, às 18h15 (de Brasília). Local: Castelo do Dragão - Goiânia, GO.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGOS CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 1 Corinthians Brasileirão 29 de agosto de 2021 Corinthians 1 x 1 Juventude Brasileirão 8 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x América-MG Brasileirão 19 de setembro de 2021 18h15 (de Brasília) Corinthians x Palmeiras Brasileirão 25 de setembro de 2021 19h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGOS CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 1 Chapecoense Brasileirão 21 de agosto de 2021 Atlético-GO 0 x 0 Internacional Brasileirão 29 de agosto de 2021

Próximas partidas