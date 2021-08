Atlético-GO x Chapecoense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela 17ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-GO enfrenta a Chapecoense neste sábado (21), às 17h (de Brasília), no Castelo do Dragão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo no Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Lanterna do Brasileirão, com apenas cinco pontos, a Chape entra em campo ainda em busca da primeira vitória, enquanto os donos da casa chegam embalados com dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos disputados.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Estamos incomodados com a nossa situação, mas não acomodados. Trabalhamos para que a vitória venha de maneira mais rápida. A vitória irá nos ajudar para o trabalho se torne mais leve no decorrer do Brasileiro. A gente se cobra muito. Creio que estamos mais próximos da vitória", analisou o capitão da Chapecoense, Anderson Leite.

Para o confronto no Castelo do Dragão, o técnico Pintado não poderá contar com o zagueiro Kadu, expulso no empate com o América-MG na última rodada.

Veja informações da partida!

Jogo: Cuiabá x Grêmio

Quando e que horas? Sábado, 21 de agosto de 2021, às 17h (de Brasília)

Local: Castelo do Dragão - Goiânia, GO

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Éder, Wanderson e Arnaldo; Baralhas, Willian Maranhão e João Paulo; Natanael, Janderson e Zé Roberto

Provável escalação da Chapecoense: Keiller; Busanello, Jordan, Joílson e Matheus Ribeiro; Anderson Leite, Léo Gomes e Mike; Anselmo Ramon, Bruno Silva e Geuvânio.

Mais artigos abaixo

Escala de árbitros:

Árbitro: Adriano Barros (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa (CE) e Cleberson do Nascimento (CE)

Quarto árbitro: Rubens Paulo Rodrigues (GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Assistente VAR: Oberto da Silva (PB)

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 0 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 8 de agosto de 2021 Bahia 1 x 2 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 15 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Internacional Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2021 20h (de Brasília) Flamengo x Atlético-GO Campeonato Brasileiro 5 de setembro de 2021 18h15 (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Chapecoense Campeonato Brasileiro 10 de agosto de 2021 Chapecoense 1 x 1 América-MG Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2021

Próximas partidas