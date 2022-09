Atlético-GO 0 x 2 Atlético-MG: Hulk e Keno brilham e Galo volta a vencer

Com golaço de Keno e mais um de Hulk, Galo vence e encosta na zona de classificação para a Liberta

O Atlético Mineiro reencontrou a vitória no Brasileirão, no duelo deste domingo (4) contra o Atlético Goianiense, disputado no Castelo do Dragão, em Goiânia.

Fora da Libertadores da América e da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro de Cuca foca seus esforços no Brasileirão. Com desempenho inconsistente no campeonato, o time voltou a vencer no duelo contra o Atlético Goianiense.

O primeiro tempo já ia terminando quando Keno abriu o placar para o Galo, com um golaço. O ponta dominou, passou por dois defensores e finalizou com uma bonita batida colocada, para vencer o goleiro Renan e colocar o Atlético-MG na frente.

Apesar das mudanças de Eduardo Baptista, o Atlético seguiu dominando a partida no segundo tempo, e levou mais perigo com um total de sete finalizações no alvo, além de dominar a posse de bola.

O segundo gol saiu aos 12 do segundo tempo, após boa jogada de Eduardo Sasha, que cruzou para Hulk só empurrar para as redes, fechando a vitória do Galo por 2x0, que vinha de duas partidas sem vencer na competição.

Com os três pontos o Atlético-MG chegou à sétima colocação do Brasileirão, imediatamente abaixo da zona de classificação para a pré-Libertadores, ocupada atualmente por Athletico-PR e Fluminense. Os próximos jogos são contra Red Bull Bragantino (em casa) e Avaí (fora).