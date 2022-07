Leão vence o Dragão fora de casa e reacende esperança na briga contra o rebaixamento

O Fortaleza venceu o Atlético-GO por 1 a 0, fora de casa, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e deixou a lanterna da competição. Moisés foi o responsável por anotar o único gol do jogo e encher os tricolores de esperança.

O Dragão até que dominou boa parte do jogo, mas faltou eficiência. Os donos da casa não conseguiram transformar o domínio em gols. Por outro lado, o Leão foi bem efetivo e aproveitou uma das poucas oportunidades que teve na partida.

Com a bola, o Atlético-GO tentou finalizar de várias formas, mas não estava com a pontaria afiada. Outra característica do jogo foram os erros de passe, especialmente do time fo Fortaleza, que falhou muito nas tentativas de contra-ataque.

O gol do Fortaleza veio aos 28 do segundo tempo. O time de Voyvoda roubou a bola no campo de ataque e Moisés bateu na saída do goleiro para abrir para definir o placar. O Dragão até tentou pressionar para buscar o empate, mas, mais uma vez, não conseguiu ser efetivo.

Com o resultado, o Fortaleza deixou a lanterna do Brasileirão e pulou para a 19ª posição na tabela com 14 pontos. Já o Atlético-GO perdeu a chance de dormir fora da zona de rebaixamento e parmaneceu no Z4 com 17 pontos.