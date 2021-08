Atlético faz proposta a Diego Costa nos moldes de Hulk, mas vê impasses em negociação

Galo ainda vê diferenças entre o que propõe a Diego Costa e o que o jogador está disposto a receber. Clube tenta avançar nas tratativas

O Atlético-MG fez uma proposta nos moldes do que paga a Hulk para contar com Diego Costa no mercado da bola. A diretoria, no entanto, é cautelosa nas tratativas envolvendo o centroavante de 32 anos, que está sem clube desde dezembro do último ano, quando rescindiu com o Atlético de Madrid.

Há uma diferença entre o que o atleta pede e o que o Galo se propôs a pagar mensalmente. Os mineiros ofereceram um acordo idêntico ao de seu camisa 7, dono do maior salário do elenco. O jogador recebe R$ R$ 16.075.280,00 por ano, conforme revelado pela Goal em junho passado. Ele recebe pouco mais de R$ 1,2 milhão por mês. Diego Costa, por outro lado, pleiteia R$ 2 milhões por ano.

O Galo tenta chegar a um meio termo entre o que o jogador, que tem passagens por Atlético de Madrid e Chelsea, pede e o que está disposto a pagar. Um ponto já é certo: a cúpula está ciente de que terá que investir na ocasião.

O Atlético chegou ao limite nas tratativas com Diego Costa. A ideia é que o jogador seja contratado em definitivo. A diretoria apresentou uma oferta com o intuito de pagar salários e luvas para contratar o veterano, que conta também com passagem pela seleção espanhola.

Os mineiros já haviam procurado Diego Costa por meio de intermediários, mas não chegaram a um acordo com o atleta no mercado da bola inicialmente. O atacante já deixou claro para o clube que seu desejo, a princípio, é defender as cores de uma equipe da primeira prateleira do futebol europeu.