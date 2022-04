Atlético encaminha venda de Dylan a clube dos EUA; veja detalhes do negócio

O Atlético-MG encaminhou a venda de Dylan Borrero ao New England Revolution, dos Estados Unidos. O jogador será adquirido por US$ 4,5 milhões (R$ 21,16 milhões na cotação atual). O Galo ainda manterá 20% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos.

Os estadunidenses pagarão US$ 2,7 milhões (R$ 12,7 milhões) à vista e o restante — US$ 1,8 milhão (R$ 8,46 milhões) — de forma parcelada. As prestações serão quitadas até abril de 2023. A ida do jogador será imediata, uma vez que a janela de transferências da MLS (Major League Soccer) se encerra somente em maio.

Dylan Borrero custou um milhão de euros (R$ 4,5 milhões à época) aos cofres do Atlético-MG. O meia colombiano chegou na Cidade do Galo em janeiro de 2020 e foi anunciado como uma promessa do futebol de seu país. Ele iniciou a carreira no Independiente Santa Fe, da Colômbia.

A venda de Borrero ao New England Revolution ocorre por decisão da diretoria e necessidade de aumentar o caixa com negociações de atletas no mercado da bola. O atleta tinha contrato com os mineiros até 31 de dezembro de 2024.

Mais artigos abaixo

Dylan esteve em campo em 11 partidas do Atlético-MG em 2022, somando 497 minutos. O meio-campista fez um gol e deu uma assistência neste período.

A informação sobre o interesse do New England Revolution no jogador do Atlético-MG foi incialmente divulgado pela Rádio Itatiaia e confirmada pela GOAL.