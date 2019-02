"Atlético é mais italiano que espanhol", diz Chiellini antes de duelo

Zagueiro da Juventus destacou o jogo fechado e vertical do adversário das oitavas de final da UCL

À véspera de encarar o Atlético de Madrid pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, Chiellini conversou com a imprensa e destacou como o adversário é parecido com a "escola italiana" e elogiou o adversário desta quarta-feira (20).

"O Atlético é a equipe que tem menos filosofia espanhola e mais italiana. Jogo muito fechado e vertical. Tiveram resultados extraordinários. Ele tem jogadores de grande qualidade, que tratam bem a bola, mas não jogam como o Barcelona, e possuem um jogador incrível como Griezmann, que faz a diferença e faz o jogo do Atlético imprevisível.", disse ao jornal Marca.

O zagueiro ainda destacou a possibilidade da Juventus conquistar o título da Champios League após a chegada de Cristiano Ronaldo.



Foto: Getty Images

"Para CR7, não importa o que ele faz no campo e que só um louco pode ter dúvidas, porque ele marca gols e dá assistências. Depois de tantos anos dominando na Itália poderia pensar que tínhamos atingido o máximo, mas graças a Cristiano está indo além do que poderíamos pensar, estamos buscando outros limites. Chegamos a duas finais da UCL, mas para continuar crescendo precisávamos do melhor. Ela tem ajudado na cultura de trabalho", concluiu.

A Juventus visita o Atleti nesta quarta-feira (20), às 17h (de Brasília).