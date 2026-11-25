Como assistir a Atlético de Madrid x Viking com uma VPN

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Prévia da partida

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

O Atlético de Madrid recebe o Viking no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, nesta quarta-feira, pela fase de liga da Champions League.

O time de Diego Simeone chega em boa fase no campeonato nacional. A vitória por 3 a 0 sobre o Getafe, fora de casa, no domingo, foi a oitava do Atlético em nove jogos de LaLiga e levou o time aos 31 pontos, dois atrás do Real Madrid e cinco atrás do líder Barcelona.

A partida também acontece após uma marca alcançada pelo treinador. Com sua 345ª vitória, Simeone se tornou o técnico com mais triunfos na história de LaLiga, e o capitão Koke disse que o elenco o parabenizou diante de todo o grupo.

O Atlético precisa reagir na Europa. O time perdeu por 2 a 0 para o Bayern de Munique em seu jogo anterior na Champions League e ocupa a 26ª posição na tabela.

O Viking, comandado por Morten Jensen, chega a Madri uma posição acima, em 25º lugar. Venceu o Sabah por 4 a 1 em seu último jogo europeu, mas perdeu por 3 a 2 para o Tromso na Eliteserien no fim de semana.

O Atlético não conta com Ademola Lookman, que se recupera de uma entorse no joelho sofrida durante compromissos pela seleção. Julian Alvarez e Alex Baena se destacaram contra o Getafe, e ambos estão na provável escalação.

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