Como assistir a Atlético de Madrid x Viking com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Obtenha uma VPN confiável. Escolha um fornecedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O Atlético de Madrid recebe o Viking no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, nesta quarta-feira, pela fase de liga da Champions League.
O time de Diego Simeone chega em boa fase no campeonato nacional. A vitória por 3 a 0 sobre o Getafe, fora de casa, no domingo, foi a oitava do Atlético em nove jogos de LaLiga e levou o time aos 31 pontos, dois atrás do Real Madrid e cinco atrás do líder Barcelona.
A partida também acontece após uma marca alcançada pelo treinador. Com sua 345ª vitória, Simeone se tornou o técnico com mais triunfos na história de LaLiga, e o capitão Koke disse que o elenco o parabenizou diante de todo o grupo.
O Atlético precisa reagir na Europa. O time perdeu por 2 a 0 para o Bayern de Munique em seu jogo anterior na Champions League e ocupa a 26ª posição na tabela.
O Viking, comandado por Morten Jensen, chega a Madri uma posição acima, em 25º lugar. Venceu o Sabah por 4 a 1 em seu último jogo europeu, mas perdeu por 3 a 2 para o Tromso na Eliteserien no fim de semana.
O Atlético não conta com Ademola Lookman, que se recupera de uma entorse no joelho sofrida durante compromissos pela seleção. Julian Alvarez e Alex Baena se destacaram contra o Getafe, e ambos estão na provável escalação.
Confira tudo o que você precisa saber sobre o horário de início, as notícias dos times e como acompanhar a partida.
Notícias dos times e elencos
Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Viking
Time titular
Técnico
- D. Simeone
- M. Jensen