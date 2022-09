Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Após insultos racistas a Vini Jr, derby de Madrid será disputado no Metropolitano neste domingo (18); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético de Madrid e Real Madrid entram em campo neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Metropolitano, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. O torcedor pode acompanhar o clássico ao vivo na ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Líder do Espanhol com cinco vitórias consecutivas, o Real Madrid, com 15 pontos, chega embalado para o derby de Madrid, enquanto o Atlético de Madrid, com 10 pontos, soma duas vitórias e um empate nos últimos três jogos.

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti trata como dúvida a presença de Benzema, que apresentou um problema na coxa durante a vitória sobre o Celtic por 3 a 0 na Champions League. Caso não esteja apto, Rodrygo pode novamente formar dupla com Vini Jr na frente.

Do outro lado, o Atlético de Madrid deve ter novamente a presença de Ivo Grbic no gol, enquanto Axel Witsel provavelmente jogará novamente na defesa com Reinildo e Mario Hermoso.

Vini Jr. sofre insultos racistas na semana do derby de Madrid

Os últimos dias foram agitados em Madrid. Após Koke, meia do Real Madrid, afirmar que o brasileiro terá problemas com a torcida se o atacante comemorar um gol dançando, o presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, Pedro Bravo usou um termo racista para criticar Vini Jr.

"Você tem que respeitar o rival. Se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Aqui o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão e deixar de fazer macaquice", comentou Bravo, que foi prontamente criticado por outro participante do programa.", afirmou durante o programa "El Chiringuito".

O jogador recebeu apoio de grandes nomes do futebol mundial, enquanto o Real Madrid emitiu um comunicado oficial repudiando as declarações de Pedro Bravo.

"O Real Madrid CF repudia todo o tipo de expressões e comportamentos racistas e xenófobos no campo do futebol, do desporto e da vida em geral, como os lamentáveis ​​e infelizes comentários feitos nas últimas horas contra o nosso jogador Vinicius Junior.

O Real Madrid quer mostrar todo o seu amor e apoio a Vinicius Junior, um jogador que entende o futebol como uma atitude perante a vida baseada na alegria, respeito e desportivismo.

O futebol, que é o esporte mais global que existe, deve ser um exemplo de valores e convivência.

O clube instruiu seus serviços jurídicos a tomar medidas legais contra qualquer pessoa que use expressões racistas contra nossos jogadores."

Escalações:

Escalação do provável ATLÉTICO DE MADRID: Grbic; Reinildo, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Morata, Felix.

Escalação do provável REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr.

Desfalques

Atlético de Madrid

Stefan Savic, Jose Gimenez, Oblak, Thomas Lemar e Sergio Reguilon, são desfalques.

Real Madrid

Lucas Vazquez é o único desfalque confirmado dos merengues.

Quando é?

Getty

• Data: domingo, 18 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Estádio Cívitas Metropolitano – Madrid, Espanha