Atlético de Madrid x Porto: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (7), pela primeira rodada do grupo B da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

No Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid e Porto se enfrentam nesta quarta-feira (7), a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo B da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, no streaming.

Os Colchoneros, considerados "favoritos" do grupo, querem provar no campo a sua real condição. O time espanhol não fez movimentações de grande impacto no mercado europeu e não terá Felipe, suspenso, além de Savic e Reguilon, machucados.

Além disso, o técnico Diego Simeone tem dúvidas quanto às condições físicas de Matheus Cunha, Thomas Lemar e Oblak.

Do outro lado, o Porto também quer provar seu valor e promete lutar pela liderança da chave. Marko Grujic e Wilson Manafa estão machucados, porém, o técnico Conceição não tem outros problemas para o duelo em Madrid.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético de Madrid: Grbic (Oblak); Gimenez, Witsel, Reinildo; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Morata, Felix.

Possível escalação do Porto: D Costa; Mario, Pepe, Marcano, Wendell; Otavio, Uribe, B Costa; Pepe; Evanilson, Taremi.

Desfalques da partida

Atlético de Madrid:

Felipe: suspenso.

Savic e Reguilon: lesionados

Porto:

Marko Grujic e Wilson Manafa: machucados.

Quando é?

JOGO Atlético de Madrid x Porto DATA Quarta-feira, 7 de setembro de 2022 LOCAL Wanda Metropolitano, Madrid - ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético de Madrid

JOGO CAMPEONATO DATA Real Sociedad 1 x 1 Atlético de Madrid La Liga 3 de setembro de 2022 Valencia 0 x 1 Atlético de Madrid La Liga 29 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético de Madrid x Celta La Liga 10 de setembro de 2022 16h (de Brasília) Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid Champions League 13 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Porto

JOGO CAMPEONATO DATA Gil Vicente 0 x 2 Porto Primeira Liga 3 de setembro de 2022 Rio Ave 3 x 1 Porto Primeira Liga 28 de agosto de 2022

Próximas partidas