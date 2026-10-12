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Atlético de Madrid x Manchester United pela Champions League: tudo o que você precisa saber

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Atlético de Madrid x Manchester United
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Em boa fase, o Atlético de Madrid enfrenta um Manchester United em dificuldades no Wanda Metropolitano, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Fazemos uma prévia do confronto com análise tática, notícias das equipes e mais.

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Liga dos Campeões - Rodada 2
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Atlético de Madrid e Manchester United se enfrentam em 13 de outubro de 2026, às 15h EST e às 19h GMT.

Em grande fase, Atleti recebe o Manchester United na capital

O Atlético de Madrid dificilmente poderia chegar em melhor fase para receber o Manchester United de Michael Carrick.

Time de Diego Simeone está em grande fase

O Atleti arrancou uma vitória nos minutos finais contra o Deportivo Alaves na última rodada de LaLiga, graças a Cristian Romero, e chegou a quatro triunfos consecutivos no campeonato. O time espera repetir o desempenho na Europa depois de perder para o Liverpool em Anfield na primeira rodada da Champions League. Com o ataque em alta sob o comando de Simeone, o Atlético marcou 12 gols nos últimos cinco jogos, somando todas as competições.

FBL-ESP-LIGA-ALAVES-ATLETICO MADRIDGetty Images

O mesmo não se pode dizer do Manchester United de Michael Carrick

O United teve seu pior início de temporada na Premier League em 40 anos, com apenas uma vitória nas seis primeiras partidas. Mais recentemente, empatou em 1 a 1 em casa com um Tottenham em dificuldades, que jogou com dez. O United abriu sua campanha na Champions League com uma goleada de 4 a 0 sobre o modesto Sabah, mas terá agora um teste muito mais difícil para uma equipe pressionada a apresentar resultados.

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

  • Cada um dos últimos oito jogos do Atlético teve mais de 2,5 gols no total.
  • O Atleti venceu nove de seus últimos 11 jogos da fase de liga da Champions League no Wanda Metropolitano.
  • Alejandro Grimaldo marcou em três dos últimos quatro jogos do Atleti.
  • O atacante Benjamin Sesko, do United, deve passar mais um longo período afastado devido à reincidência de uma lesão na canela.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Manchester United

3-4-2-1
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Formação
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. PubillM. PubillD. HanckoD. HanckoC. RomeroC. RomeroK. LeeK. LeeA. BaenaA. BaenaM. LlorenteM. LlorenteKokeKokeP. BarriosP. BarriosG. SimeoneG. SimeoneJ. AlvarezJ. AlvarezS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotL. YoroL. YoroN. MazraouiN. MazraouiL. MartinezL. MartinezB. MbeumoB. MbeumoM. CunhaM. CunhaB. FernandesB. FernandesK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansM. RashfordM. Rashford
Manchester United crest
Manchester United
MUN
3-4-2-1
Atlético de Madrid

Time titular

Manchester United

Técnico

  • D. Simeone
  • M. Carrick

Diego Simeone não confirmou uma provável escalação inicial do Atlético de Madrid para a partida, e não foram fornecidas informações sobre lesões ou suspensões da equipe da casa. Novidades são esperadas mais perto do início do jogo.

Michael Carrick enfrenta uma preocupação crescente com lesões no United, que ainda não tem uma provável escalação confirmada. Carlos Baleba, ausente desde sua chegada no verão devido a um problema no tornozelo, participou recentemente de um jogo-treino a portas fechadas e pode estar buscando uma oportunidade de atuar. As informações completas sobre a equipe serão atualizadas antes da partida.

Fase recente

ATM

ATM - Sequência

LIV
D2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
RMA
V2-1
ALA
V1-2
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MUN

MUN - Sequência

SAB
V4-0
MCI
D0-1
BHA
D2-3
FUL
E1-1
TOT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Atlético de Madrid chega à partida com três vitórias nos últimos cinco jogos, embora sua campanha recente tenha tropeços. Na partida mais recente, venceu o Real Madrid por 2 a 1 em LaLiga e também marcou quatro gols contra o Osasuna sem sofrer nenhum. No entanto, o time de Simeone perdeu por 2 a 1 para o Liverpool na Champions League e sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Athletic Bilbao, em uma sequência de resultados variados entre as competições.

A sequência recente do Manchester United não é animadora. O time de Carrick venceu apenas uma das últimas cinco partidas: bateu o Sabah FK por 4 a 0 na Champions League, mas empatou com Fulham e Everton na Premier League e perdeu para o Brighton na Copa da Liga Inglesa e para o Manchester City no campeonato. O United marcou oito gols nesses cinco jogos, mas sofreu sete. É um desempenho defensivo que preocupará a comissão técnica antes da visita a um dos sistemas defensivos mais organizados da Europa.

Histórico do confronto

Confrontos

Atlético de MadridEmpateManchester United
2
1
1
Amistosos de clubes
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
Amistosos de clubes
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
Liga dos Campeões
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
4Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/4
Ambas as equipes marcaram2/4

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou com vitória do Manchester United por 2 a 1 em um amistoso de pré-temporada, em agosto de 2026. Em jogos oficiais, porém, o histórico favorece o Atlético. Nos últimos confrontos pela Champions League, em 2022, o Atlético avançou após empatar em 1 a 1 no Metropolitano e vencer por 1 a 0 em Old Trafford. Nos quatro encontros mais recentes registrados, nenhuma das equipes dominou amplamente, e todos foram decididos por margens apertadas.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na classificação atual da Champions League, o Manchester United ocupa o quarto lugar, enquanto o Atlético de Madrid está em 25º. A diferença na tabela dá ao United uma vantagem significativa na competição neste momento, embora o Atlético queira diminuir a distância com uma vitória em casa.

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