Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atlético de Madrid e Manchester United se enfrentam em 13 de outubro de 2026, às 15h EST e às 19h GMT.

Em grande fase, Atleti recebe o Manchester United na capital

O Atlético de Madrid dificilmente poderia chegar em melhor fase para receber o Manchester United de Michael Carrick.

Time de Diego Simeone está em grande fase

O Atleti arrancou uma vitória nos minutos finais contra o Deportivo Alaves na última rodada de LaLiga, graças a Cristian Romero, e chegou a quatro triunfos consecutivos no campeonato. O time espera repetir o desempenho na Europa depois de perder para o Liverpool em Anfield na primeira rodada da Champions League. Com o ataque em alta sob o comando de Simeone, o Atlético marcou 12 gols nos últimos cinco jogos, somando todas as competições.

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O mesmo não se pode dizer do Manchester United de Michael Carrick

O United teve seu pior início de temporada na Premier League em 40 anos, com apenas uma vitória nas seis primeiras partidas. Mais recentemente, empatou em 1 a 1 em casa com um Tottenham em dificuldades, que jogou com dez. O United abriu sua campanha na Champions League com uma goleada de 4 a 0 sobre o modesto Sabah, mas terá agora um teste muito mais difícil para uma equipe pressionada a apresentar resultados.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Cada um dos últimos oito jogos do Atlético teve mais de 2,5 gols no total.

O Atleti venceu nove de seus últimos 11 jogos da fase de liga da Champions League no Wanda Metropolitano.

Alejandro Grimaldo marcou em três dos últimos quatro jogos do Atleti.

O atacante Benjamin Sesko, do United, deve passar mais um longo período afastado devido à reincidência de uma lesão na canela.

Notícias e elencos das equipes

Diego Simeone não confirmou uma provável escalação inicial do Atlético de Madrid para a partida, e não foram fornecidas informações sobre lesões ou suspensões da equipe da casa. Novidades são esperadas mais perto do início do jogo.

Michael Carrick enfrenta uma preocupação crescente com lesões no United, que ainda não tem uma provável escalação confirmada. Carlos Baleba, ausente desde sua chegada no verão devido a um problema no tornozelo, participou recentemente de um jogo-treino a portas fechadas e pode estar buscando uma oportunidade de atuar. As informações completas sobre a equipe serão atualizadas antes da partida.

Fase recente

O Atlético de Madrid chega à partida com três vitórias nos últimos cinco jogos, embora sua campanha recente tenha tropeços. Na partida mais recente, venceu o Real Madrid por 2 a 1 em LaLiga e também marcou quatro gols contra o Osasuna sem sofrer nenhum. No entanto, o time de Simeone perdeu por 2 a 1 para o Liverpool na Champions League e sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Athletic Bilbao, em uma sequência de resultados variados entre as competições.

A sequência recente do Manchester United não é animadora. O time de Carrick venceu apenas uma das últimas cinco partidas: bateu o Sabah FK por 4 a 0 na Champions League, mas empatou com Fulham e Everton na Premier League e perdeu para o Brighton na Copa da Liga Inglesa e para o Manchester City no campeonato. O United marcou oito gols nesses cinco jogos, mas sofreu sete. É um desempenho defensivo que preocupará a comissão técnica antes da visita a um dos sistemas defensivos mais organizados da Europa.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou com vitória do Manchester United por 2 a 1 em um amistoso de pré-temporada, em agosto de 2026. Em jogos oficiais, porém, o histórico favorece o Atlético. Nos últimos confrontos pela Champions League, em 2022, o Atlético avançou após empatar em 1 a 1 no Metropolitano e vencer por 1 a 0 em Old Trafford. Nos quatro encontros mais recentes registrados, nenhuma das equipes dominou amplamente, e todos foram decididos por margens apertadas.

Classificação

Na classificação atual da Champions League, o Manchester United ocupa o quarto lugar, enquanto o Atlético de Madrid está em 25º. A diferença na tabela dá ao United uma vantagem significativa na competição neste momento, embora o Atlético queira diminuir a distância com uma vitória em casa.