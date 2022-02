Vai ser de tirar o fôlego! Atlético de Madrid e Manchester United entram em campo nesta quarta-feira (23), no Wanda Metroplitano, às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na tv fechada, e pelo HBO Max, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Manchester United DATA Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 LOCAL Wanda Metropolitano, Madrid - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O TNT Sports, na tv fechada, e o HBO Max, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Stamford Bridge. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Atlético de Madrid chega às oitavas de final da Liga dos Campeões após ter ficado na segunda posição do grupo B, com sete pontos.

Os Colchoneros de Diego Simeone venceram dois jogos, empataram um e perderam três.

O Manchester United, por sua vez, foi o líder do grupo D, com 11 pontos marcados.

Os Red Devils ganharam três partidas, empataram duas e perderam uma.

O confronto marca justamente o encontro de duas equipes que fazem uma campanha irregular e que vêem na Champions a oportunidade de título na temporada. .

A CAMPANHA DO ATLÉTICO DE MADRID

Atlético de Madrid 0 x 0 Porto

Milan 1 x 2 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 2 x 3 Liverpool

Liverpool 2 x 0 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 0 x 1 Milan

Porto 1 x 3 Atlético de Madrid

A CAMPANHA DO MANCHESTER UNITED



Young Boys 2 x 1 Manchester United

Manchester United 2 x 1 Villarreal

Manchester United 3 x 2 Atalanta

Atalanta 2 x 2 Manchester United

Villarreal 0 x 2 Manchester United

Manchester United 1 x 1 Young Boys

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO DE MADRID

Últimas partidas

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Liverpool Copa da Liga - final 27 de fevereiro de 2022 13h30 (de Brasília) Luton Town x Chelsea Copa da Inglaterra 2 de março de 2022 16h15 (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 2 x 4 Manchester United Premier League 20 de fevereiro de 2022 Manchester United 2 x 0 Brighton Premier League 15 de fevereiro de 2022

Próximas partidas