Atlético de Madrid x Manchester United: escalação, desfalques e mais da Champions League 21/22

Atlético de Madrid e Manchester United fazem duelo eletrizante na tarde desta quarta-feira (23), no Wanda Metropolitano, às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

De um lado, os Colchoneros querem voltar a repetir as atuações que o fizeram chegar às decisões, enquanto do outro, o Manchester United busca se reafirmar na competição europeia.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Atlético de Madrid tem uma série de desfalques para o jogo desta quarta-feira.

Carrasco e Felipe estão suspensos, enquanto Daniel Wass e Matheus Cunha lesionados, além de Thomas Lemar ter testado positivo para covid-19.

No entanto, Antoine Griezmann está recuperado de um problema muscular e está à disposição de Simeone.

O Manchester United, por sua vez, segue sem poder contar com Cavani, lesionado. Já Greenwood segue suspenso pelo clube.

No ataque, Cristiano Ronaldo está confirmado, e irá reencontrar um velho e conhecido adversário.

Possível escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Savic, Reinildo; Llorente, Herrera, Kondogbia, Correa; Felix, Suarez.

Possível escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Elanga, Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.

DESFALQUES

ATLÉTICO DE MADRID:

Carrasco e Felipe: suspensos.

Wass e Matheus Cunha; lesionados

Thomas Lemar: covid-19.

MANCHESTER UNITED:

Cavani: lesionado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético de Madrid e Manchester United será transmitido ao vivo pela TNT, na tv fechada, e pelo HBO Max, na internet, nesta quarta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.