Atlético de Madrid x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e informações da Champions League 21/22

O Atlético de Madrid recebe o Manchester City na tarde desta quarta-feira (13), no Etihad Stadium, às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do HBO Max, na plataforma de streaming – clique aqui para ver como assinar o serviço com o UOL Esporte Clube.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Manchester City DATA Quarta-feira, 13 de abril de 2022 LOCAL Wanda Metropolitano, Madrid - ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O HBO Max, na plataforma se streaming, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Wanda Metropolitano. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Getty Images

MAIS INFORMAÇÕES

O Atlético de Madrid chega para o duelo desta quarta-feira tendo que reverter o placar de 1 a 0 em favor do rival no jogo de ida. Desta forma, os Colchoneros precisam de uma vitória por dois gols de diferença para ficar com a vaga.

⚽️🔜 ¡El Atleti-City, cada vez más cerca! 😀 pic.twitter.com/PnUriIKkU6 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 12, 2022

A equipe de Diego Simeone está na quarta colocação da La Liga, com 57 pontos marcados, e vem de derrota para o Mallorca por 1 a 0 no fim de semana.

Do outro lado, o Manchester City tem a vantagem do empate em Madrid.

Getting ready for a big night in the #UCL



Watch training LIVE ⬇️ — Manchester City (@ManCity) April 12, 2022

Os Citizens são líderes da Premier League, com 74 pontos, e empataram com o Liverpool no domingo por 2 a 2.

Vale lembrar que não há mais a regra do gol fora de casa na fase eliminatória da Champions League.

A CAMPANHA DO ATLÉTICO DE MADRID

Atlético de Madrid 0 x 0 Porto

Milan 1 x 2 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 2 x 3 Liverpool

Liverpool 2 x 0 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 0 x 1 Milan

Porto 1 x 3 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 1 x 1 Manchester United

Manchester United 0 x 1 Atlético de Madrid

Manchester City 1 x 0 Atlético de Madrid

A CAMPANHA DO MANCHESTER CITY

Manchester City 6 x 3 RB Leipzig

PSG 2 x 0 Manchester City

Brugge 1 x 5 Manchester City

Manchester City 4 x 1 Brugge

Manchester City 2 x 1 PSG

RB Leipzig 2 x 1 Manchester City

Sporting 0 x 5 Manchester City

Manchester City 0 x 0 Sporting

Manchester City 1 x 0 Atlético de Madrid

MELHORES APOSTAS E DICAS

Getty

O Manchester City é favorito contra o Atlético nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,80 no triunfo dos Citizens, $ 3,50 no empate e $ 4,75 caso os Colchoneros vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,80 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 9.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Mallorca 1 x 0 Atlético de Madrid La Liga 9 de abril de 2022 Manchester City 1 x 0 Atlético de Madrid Champions League 5 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético de Madrid x Espanyol La Liga 17 de abril de 2022 11h15 (de Brasília) Atlético de Madrid x Granada La Liga 29 de abril de 2022 14h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 2 x 2 Liverpool Premier League 10 de abril de 2022 Manchester City 1 x 0 Atlético de Madrid Champions League 5 de abril de 2022

Próximas partidas