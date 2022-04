Atlético de Madrid x Manchester City: escalação, desfalques e mais do jogo da Champions League 21/22

Atlético de Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League.

Após a vitória dos Citizens por 1 a 0 no duelo de ida, os ingleses têm a vantagem do empate, enquanto os Colchoneros precisam de um triunfo por dois gols a mais para se classificar.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Atlético de Madrid conta com o retorno de Carrasco, que cumpriu suspensão no primeiro duelo.

📋 La 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 de nuestro Atleti. pic.twitter.com/QmtHmfeiQH — Atlético de Madrid (@Atleti) April 13, 2022

No entanto, Herrera e Gimenez seguem no departamento médico e são baixar para esta quarta-feira.

Do outro lado, o City não terá Ruben Dias e Cole Palmer, machucados. Além disso, Gabriel Jesus está suspenso.

💬 Pep, sobre o estilo de jogo do Atlético de Madri:



"Nos criticam quando perdemos. Quando ganhamos, tudo serve."



🔷 #MCFCPortugues | https://t.co/JIQNttxQCn pic.twitter.com/H9bdvBjPiB — Manchester City (@ManCityPT) April 12, 2022

Já Walker retorna à equioe depois de ficar afastado devido à suspensão..

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Ake; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling.

Possível escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Reinildo; Vrsaljko, Llorente, Koke, Lemar, Lodi; Griezmann, Felix.

MELHORES DICAS E APOSTAS

O Manchester City é favorito contra o Atlético nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,80 no triunfo dos Citizens, $ 3,50 no empate e $ 4,75 caso os Colchoneros vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,80 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 9.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

DESFALQUES

MANCHESTER CITY:

Ruben Dias e Cole Palmer: lesionados.

Gabriel Jesus: suspenso.

ATLÉTICO DE MADRID:

Gimenez e Herrera: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético de Madrid e Manchester City nesta quarta-feira será transmitido com exclusividade pelo HBO Max, na internet - clique AQUI e veja como assinar o serviço com o UOL Play. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.