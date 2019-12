Atlético de Madrid x Lokomotiv: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Time de Simeone precisa vencer nesta quarta-feira (11) para seguir na Liga dos Campeões; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando vencer para seguir na Liga dos Campeões, o recebe o Lokomotiv nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos. A partida terá transmissão ao vivo peo canal Space, na TV fechada, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Lokomotiv DATA Quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 LOCAL Wanda Metropolitano - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Atleti precisa vencer nesta quarta / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão para o pelo canal Space, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO DE MADRID

Sem vencer há duas rodadas na UCL, o Atlético de Madrid entra em campo pressionado pela vitória se quiser avançar para as oitavas de final do torneio.

Para o duelo decisivo, o técnico Diego Simeone poderá contar com o retorno de Angel Correa.

Atualmente, os colchoneros aparecem na vice-liderança do Grupo D, com sete pontos. Um a menos que o Leverkusen, que encara a já classificada .

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Correa, Partey, Ñíguez, Koke; Morata, João Félix

LOKOMOTIV

Sem vencer há três jogos seguidos na temporada, o time russo aparece na lanterna do grupo, sem chances de classificação.

Maciej Rybus e Vladislav Ignatjev podem entrar em campo e ajudar o time.

Provável escalação do Lokomotiv: Guilherme; Ignatjev, Howedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov, Barinov, Krychowiak, Miranchuk; Aleksey Miranchuk; Smolov

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 0 x 1 1 de dezembro 0 x 0 Atlético de Madrid La Liga 6 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético de Madrid x Osasuna La Liga 14 de dezembro 17h (de Brasília) Betis x Atlético de Madrid La Liga 22 de dezembro 11h (de Brasília)

LOKOMOTIV

JOGO CAMPEONATO DATA Lokomotiv 1 x 2 Dinamo Moscou 1 de dezembro Tula 4 x 0 Campeonato Russo 6 de dezembro

Próximas partidas