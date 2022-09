Atlético de Madrid x Celta de Vigo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Depois de estrear com vitória na UCL, Atleti volta a campo neste sábado (10); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com a vitória sobre o Porto por 2 a 1 na primeira rodada da fase de grupos da Champions League, o Atlético de Madrid volta as atenções para o Campeonato Espanhol. Neste sábado (10), os Colchoneros recebem o Celta de Vigo, às 16h (de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano, pela quinta rodada da LaLiga. A partida terá transmissão ao vivo da Espn 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em seus primeiros quatro jogos no Espanhol, o Atlético de Madrid conquistou sete pontos, e vem de empate com o Real Sociedad por 1 a 1 na última rodada.

Para o confronto em casa, o técnico Diego Simeone deve manter João Félix e Morata na frente, enquanto Thomas Lemar e Rodrigo De Paul podem entrar entre os titulares.

Do outro lado, o Celta de Vigo, embalado com duas vitórias consecutivas, soma sete pontos.

Perez deve continuar ao lado de Aspas no ataque, enquanto Oscar Mingueza, Gabri Veiga e Jorgen Strand Larsen podem ficar no banco de reservas.

Em 123 jogos disputados entre as equipes, o Atlético de Madrid soma 74 vitórias, contra 26 do Celta, além de 23 empates. No último encontro, válido pelo Espanhol 21/22, o Atleti venceu por 2 a 0.

Escalações:

Escalação do provável ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Reinildo, Witsel, Gimenez; Llorente, Lemar, Koke, De Paul, Carrasco; Morata, Felix.

Escalação do provável CELTA DE VIGO: Marchesin; Mallo, Aidoo, Nunez, Galan; Tapia; Cervi, Beltran, Rodriguez; Perez, Aspas.

Desfalques

Atlético de Madrid

Lesionados, Matheus Cunha, Sergio Reguilon e Stefan Savic seguem fora, enquanto Nahuel Molina, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também é desfalque.

Celta de Vigo

Denis Suarez e Paciencia, lesionados, não entram em campo neste sábado.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Estádio Cívitas Metropolitano – Madrid, Espanha