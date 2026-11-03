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O Bayern de Munique conquistou uma vitória controlada por 2 a 0 no Riyadh Air Metropolitano ao superar os blocos defensivos compactos do Atlético de Madrid. A precisão tática dos visitantes no segundo tempo fez a diferença diante do esquema rígido de Diego Simeone.

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Este confronto pela Champions League foi um clássico embate entre duas filosofias de jogo distintas. Simeone buscou usar a tradicional solidez defensiva do Atlético de Madrid como arma, com o objetivo de frustrar o gigante alemão por meio de um bloco baixo e compacto e de transições verticais rápidas.

O objetivo era claro: negar espaços ao Bayern pelos corredores centrais e forçar cruzamentos de baixo potencial ofensivo, enquanto apostava na velocidade de Julian Alvarez e Alexander Soerloth para explorar a linha defensiva adiantada dos visitantes nos contra-ataques.

Em contraste, o Bayern de Munique entrou em campo disposto a dominar o território e jogar com paciência. Seu plano tático se concentrava em desorganizar a linha de meio-campo do Atlético de Madrid por meio de movimentações constantes e fluidez posicional. Com 58% de posse de bola, o Bayern buscou desgastar fisicamente os anfitriões até encontrar brechas em uma defesa que havia resistido durante os primeiros 45 minutos. O confronto mostrou a eficácia da pressão contínua ao longo dos 90 minutos contra um plano de jogo reativo e defensivo.

A organização tática do Atlético de Madrid

Getty Images

Simeone escalou a equipe em um rígido 4-4-2, que priorizava a compactação defensiva tanto na horizontal quanto na vertical. Sem a bola, as duas linhas de quatro frequentemente ficavam separadas por não mais de dez metros, fechando o espaço entre as linhas onde o Bayern costuma criar perigo. Os momentos escolhidos para pressionar eram bastante específicos: o Atlético raramente pressionava os zagueiros do Bayern e só iniciava uma pressão agressiva quando a bola chegava às laterais ou quando um meio-campista do Bayern a recebia de costas para o gol.

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A saída de bola era, como esperado, direta. Ao recuperar a posse, a orientação imediata era buscar as arrancadas de Alvarez ou a presença física de Soerloth. A ideia era escapar da pressão do Bayern após a perda da bola. Na defesa, Robin Le Normand e David Hancko permaneciam muito recuados para impedir que Harry Kane recuasse e encontrasse espaços.

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Embora o plano tenha funcionado bem no primeiro tempo, encerrado em 0 a 0, ele sobrecarregou os pontas Alex Baena e Giuliano Simeone, que precisavam dar cobertura constante aos laterais diante das ultrapassagens dos jogadores do Bayern. No fim, a falta de posse de bola prolongada, com apenas 42%, deixou a estrutura defensiva sob pressão constante e provocou um desgaste mental que o Bayern explorou depois do intervalo.

A organização tática do Bayern de Munique

O Bayern utilizou um 4-2-3-1 que, com a bola, frequentemente se transformava em um 2-3-5. Joshua Kimmich era o principal articulador e muitas vezes recuava para o espaço entre os zagueiros a fim de facilitar uma saída de bola limpa. A engenhosidade tática estava nas funções dos jogadores de lado e dos meias ofensivos. Com Alphonso Davies e Josip Stanisic dando amplitude, os pontas eram incentivados a se deslocar para dentro, criando superioridade numérica na região central e forçando os meio-campistas do Atlético a se aproximarem do centro.

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O gol de L. Karl, aos 54 minutos, foi resultado direto dessa concentração de jogadores pelo meio. Ao atrair os jogadores centrais do Atlético para dentro, o Bayern abriu o espaço entre o corredor central e a lateral de que o jovem meio-campista precisava para finalizar. A pressão do Bayern após a perda da bola foi igualmente decisiva: a equipe registrou 7 contra-ataques e frequentemente recuperou a bola no campo de ataque antes que o Atlético pudesse se reorganizar defensivamente. A linha defensiva formada por Dayot Upamecano e Jonathan Tah permaneceu adiantada, comprimindo o espaço de jogo e mantendo Harry Kane conectado ao meio-campo. Essa pressão sufocante permitiu ao Bayern levar vantagem nas finalizações, por 19 a 9, até marcar o segundo gol com Konrad Laimer, aos 74 minutos, após um longo período de domínio territorial.

O duelo tático

O jogo foi decidido pela capacidade do Bayern de encontrar uma solução para o meio-campo estreito do Atlético. Durante boa parte do primeiro tempo, a disciplina do Atlético impediu o Bayern de achar passes que rompessem suas linhas. No entanto, a movimentação de Kane criou o desequilíbrio tático decisivo. Ao recuar para atuar como camisa 10, Kane tirou um zagueiro de posição e criou a desorganização necessária para que L. Karl e Konrad Laimer explorassem os espaços deixados.

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A decisão de Simeone de manter o bloco baixo durante toda a partida acabou se voltando contra sua equipe. Ao ceder tanto campo, o Atlético permitiu que os jogadores do Bayern, tecnicamente superiores, ditassem o ritmo do jogo. O volume de passes certos, 570 a 363, e a insistência do Bayern em circular a bola de um lado para o outro acabaram levando a movimentação lateral da defesa do Atlético ao limite. Depois do primeiro gol, coube ao Atlético buscar o resultado, uma tarefa para a qual sua organização reativa não o havia preparado.

Os ajustes durante o jogo

Simeone tentou retomar o controle aos 59 minutos com uma substituição tripla, colocando Koke, Kang-in Lee e Ademola Lookman em campo. Foi uma clara mudança para uma postura mais proativa, deixando o 4-4-2 defensivo em direção a um 4-3-3 mais fluido para igualar a disputa com o Bayern no meio-campo. Embora isso tenha aumentado brevemente o perigo oferecido pelo Atlético, também deixou a equipe mais vulnerável nas transições, algo que o Bayern aproveitou no gol de Laimer.

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O Bayern também soube usar bem o banco de reservas. Vencendo por 1 a 0, colocou jogadores descansados em campo, primeiro Nathaniel Brown e depois Min-jae Kim, para reforçar a defesa nas transições. A mudança para um bloco médio mais conservador após o segundo gol evitou qualquer drama no fim. Os visitantes impediram uma possível reação do Atlético ao diminuir o ritmo e usar sua maior capacidade de manter a posse para administrar o resultado até o apito final.

Conclusão

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No fim, a superioridade posicional e a busca paciente por espaços do Bayern de Munique superaram a rigidez defensiva do Atlético de Madrid. Embora o plano inicial de Simeone tenha neutralizado os visitantes no primeiro tempo, a incapacidade de manter a bola tornou a pressão insustentável. O grande acerto tático foi a movimentação dos meio-campistas centrais do Bayern para os espaços entre os corredores centrais e laterais, que acabou desorganizando o bloco do Atlético.

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Os gols de Karl e Laimer foram a merecida recompensa para uma equipe que se manteve fiel a seus princípios ofensivos, mostrando que a posse de bola estruturada pode, com o tempo, desmontar até os sistemas defensivos mais disciplinados.