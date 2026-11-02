Prévia de Atlético de Madrid x Bayern de Munique pela Champions League

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

O Atlético de Madrid recebe o Bayern de Munique no Riyadh Air Metropolitano pela Champions League da UEFA na terça-feira, 3 de novembro. A partida começa às 15h EST e às 19h GMT.

Atlético vive grande fase na Espanha, mas oscila na Europa

Nas últimas quatro vitórias em todas as competições, a equipe de Diego Simeone não sofreu gols. O Atlético segue a apenas dois pontos do Barcelona na LaLiga graças aos gols de Alejandro Grimaldo e Giuliano Simeone na vitória por 2 a 0 sobre o Levante. Já são sete vitórias seguidas do Atlético de Madrid na LaLiga. A equipe sofreu apenas um gol nas últimas três partidas em competições nacionais. No entanto, sua campanha na Champions League ainda não engrenou, após uma derrota por 2 a 1 para o Liverpool, uma vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United, que atravessa dificuldades, e um empate por 1 a 1 com o Stuttgart.

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Bayern já não consegue manter sua defesa sem sofrer gols

O Bayern viaja à capital espanhola após empatar por 2 a 2 com o Borussia Dortmund na Bundesliga. A equipe registrou 4,18 gols esperados (xG) e finalizou 23 vezes, mas desperdiçou muitas chances. Na Europa, empatou seus últimos dois jogos: 3 a 3 fora de casa com o Viking e 2 a 2 em casa com o Arsenal. No empate com o Dortmund, Harry Kane, recém-eleito vencedor da Bola de Ouro, protagonizou uma cena rara ao perder um pênalti. Ainda assim, o inglês soma quatro gols e duas assistências em três partidas na Champions League nesta temporada.

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Estatísticas e notícias sobre lesões

Serge Gnabry, Ismael Saibari e Michael Olise, do Bayern, saíram lesionados do empate com o Dortmund. O goleiro titular Manuel Neuer segue afastado, enquanto seu substituto, xxx, também se lesionou contra o BVB.

O Bayern marcou gols em 24 partidas consecutivas na Champions League.

Ambas as equipes marcaram nos últimos nove jogos do Bayern fora de casa pela Champions League.

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