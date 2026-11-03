Atlético de Madrid x Bayern de Munique: o quadro tático, com a movimentação de Kane e as superioridades numéricas do Bayern no meio-campo desmontando a resistente defesa do Atlético

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O Bayern de Munique venceu por 2 a 0 no Riyadh Air Metropolitano, em uma partida que manteve sob controle ao conseguir superar os blocos defensivos compactos do Atlético de Madrid. A precisão tática dos visitantes no segundo tempo fez a diferença diante do esquema rígido de Diego Simeone.

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Este confronto da Champions League colocou frente a frente duas filosofias de futebol distintas. Simeone buscou tirar proveito da tradicional solidez defensiva do Atlético de Madrid para frustrar o gigante alemão com linhas compactas e recuadas, além de transições verticais rápidas.

O objetivo era claro: negar espaços ao Bayern pelos corredores centrais e forçá-lo a cruzar de posições pouco promissoras, enquanto apostava na velocidade de Julian Alvarez e Alexander Soerloth para explorar, nos contra-ataques, a linha defensiva adiantada dos visitantes.

O Bayern de Munique, por sua vez, entrou em campo disposto a dominar o território com paciência. Seu plano tático se concentrava em desorganizar a linha de meio-campo do Atlético de Madrid por meio de movimentações constantes e trocas de posição. Com 58% de posse de bola, o Bayern buscou desgastar fisicamente os donos da casa até encontrar brechas em uma defesa que havia resistido durante os primeiros 45 minutos. O duelo demonstrou a eficácia da pressão sustentada ao longo dos 90 minutos contra um plano de jogo reativo e defensivo.

O esquema tático do Atlético de Madrid

Getty Images

Simeone montou um 4-4-2 rígido que priorizava a compactação defensiva tanto na horizontal quanto na vertical. Sem a bola, as duas linhas de quatro frequentemente ficavam separadas por não mais de dez metros, fechando o espaço entre as linhas onde o Bayern costuma se destacar. Os momentos de iniciar a pressão eram escolhidos a dedo: o Atlético raramente pressionava os zagueiros do Bayern e só avançava de forma agressiva quando a bola chegava aos lados do campo ou quando um meio-campista do Bayern a recebia de costas para o gol.

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A saída de bola era, como esperado, direta. Ao recuperar a posse, a orientação imediata era buscar as corridas de Alvarez ou a presença física de Soerloth. A ideia era escapar da pressão do Bayern após a perda da bola. Na defesa, Robin Le Normand e David Hancko se mantinham bem recuados para impedir que Harry Kane encontrasse espaços ao voltar para buscar o jogo.

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Embora o plano tenha funcionado bem no primeiro tempo, encerrado em 0 a 0, ele exigiu muito dos pontas Alex Baena e Giuliano Simeone, que precisavam dar cobertura constante aos laterais diante dos avanços dos jogadores do Bayern pelos lados. No fim, a falta de posse sustentada (42%) deixou a estrutura defensiva sob pressão constante, provocando um desgaste mental que o Bayern explorou após o intervalo.

O esquema tático do Bayern de Munique

O Bayern utilizou um 4-2-3-1 que frequentemente se transformava em um 2-3-5 com a bola. Joshua Kimmich era o principal organizador, muitas vezes recuando entre os zagueiros para facilitar uma saída de bola limpa. A estratégia se destacava pelas funções dos jogadores dos lados e dos meias ofensivos. Com Alphonso Davies e Josip Stanisic dando amplitude, os pontas eram incentivados a ocupar espaços mais centrais, criando superioridade numérica naquela região e obrigando os meio-campistas do Atlético a se fecharem.

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O gol que abriu o placar, marcado por L. Karl aos 54 minutos, foi consequência direta dessa concentração de jogadores pelo centro. Ao atrair os jogadores centrais do Atlético para dentro, o Bayern abriu o espaço entre o corredor central e a lateral de que o jovem meio-campista precisava para finalizar. A pressão do Bayern após a perda da bola foi igualmente importante: a equipe registrou sete contra-ataques, muitas vezes recuperando a posse no campo de ataque antes que o Atlético pudesse se reorganizar defensivamente. Dayot Upamecano e Jonathan Tah mantiveram a linha defensiva adiantada, comprimindo o campo e garantindo que Harry Kane permanecesse próximo do meio-campo. Essa pressão sufocante permitiu ao Bayern dominar o número de finalizações por 19 a 9 e, após um longo período de domínio territorial, marcar o segundo gol com Konrad Laimer aos 74 minutos.

O duelo tático

A partida foi decidida pela capacidade do Bayern de encontrar uma solução para o meio-campo estreito do Atlético. Durante boa parte do primeiro tempo, a disciplina do Atlético impediu o Bayern de encontrar passes que rompessem suas linhas. No entanto, a movimentação de Kane criou o desequilíbrio tático decisivo. Ao recuar para atuar como camisa 10, Kane tirava um zagueiro de posição e abria os espaços necessários para L. Karl e Konrad Laimer explorarem.

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A decisão de Simeone de manter a equipe recuada durante toda a partida acabou saindo pela culatra. Ao ceder tanto campo, o Atlético permitiu que os jogadores do Bayern, superiores tecnicamente, ditassem o ritmo do jogo. O volume de passes certos (570 a 363) e a persistência do Bayern na circulação lateral da bola acabaram levando o deslocamento horizontal da defesa do Atlético ao limite. Depois do primeiro gol, coube ao Atlético buscar o resultado, uma tarefa para a qual seu esquema reativo não o havia preparado.

Os ajustes durante a partida

Simeone tentou retomar o controle aos 59 minutos com uma substituição tripla, colocando Koke, Kang-in Lee e Ademola Lookman em campo. Foi uma mudança clara para uma postura mais propositiva: o Atlético deixou o 4-4-2 defensivo e passou a um 4-3-3 mais fluido para disputar o meio-campo com o Bayern. Embora isso tenha aumentado brevemente a ameaça do Atlético, também deixou a equipe mais vulnerável nas transições, algo que o Bayern puniu com o gol de Laimer.

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O Bayern também administrou bem o banco de reservas. Vencendo por 1 a 0, colocou jogadores descansados em campo, primeiro Nathaniel Brown e depois Min-jae Kim, para reforçar a defesa nas transições. Após o segundo gol, o ajuste para uma marcação mais conservadora em bloco médio evitou qualquer drama nos minutos finais. Os visitantes impediram uma possível reação do Atlético ao diminuir o ritmo e usar sua maior capacidade de manter a posse para administrar o resultado até o fim.

Conclusão

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No fim, a superioridade posicional e a paciência do Bayern de Munique para buscar espaços superaram a rigidez defensiva do Atlético de Madrid. Embora o plano inicial de Simeone tenha neutralizado os visitantes no primeiro tempo, a incapacidade de manter a posse tornou a pressão insustentável. O movimento tático decisivo foi a ocupação, pelos meio-campistas centrais do Bayern, dos espaços entre o corredor central e as laterais, o que acabou desorganizando o bloco defensivo do Atlético.

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Os gols de Karl e Laimer foram a recompensa merecida para uma equipe que permaneceu fiel aos seus princípios ofensivos, mostrando que uma posse de bola estruturada pode, com o tempo, desmontar até os sistemas defensivos mais disciplinados.