Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (9), pela 18ª rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Defendendo a liderança do Campeonato Espanhol, o recebe o neste sábado (9), no Wanda Metropolitano, às 12h15 (de Brasília), pela 18ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Bilbao DATA Sábado, 9 de janeiro de 2021 LOCAL Wanda Metropolitano, Madrid - ESP HORÁRIO 12h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Barça precisa vencer para entrar no G-4 da La LIga (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal do Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO DE MADRID

Líder da , o Atlético de Madrid deve manter um esquema que tem dado certo na temporada: o rodízio de jogadores no ataque. Além disso, Gimenez, lesionado, está fora do duelo, enquanto Savic retorna ao time após cumprir suspensão.

Provável escalação da Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Vrsaljko, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; Correa, Suarez.

ATHLETIC BILBAO

Já o Athletic Bilbao quer surpreender o rival para se manter próximo ao G-6, zona de classificação às competições europeias.

✊ El primer equipo masculino ha comenzado esta tarde a preparar el #AtletiAthletic 💪#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/V5ayXzzi8I — Athletic Club (@AthleticClub) January 7, 2021

Provável escalação do Athletic Bilbao: Simon; Capa, Nunez, Martinez, Berchiche; de Marcos, Vencedor, Vesga, Muniain; Garcia, Williams.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Cornellá 1 x 0 Atlético de Madrid 6 de janeiro de 2021 1 x 2 Atlético de Madrid La Liga 3 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético de Madrid x La Liga 12 de janeiro de 2021 17h30 (de Brasília) x Atlético de Madrid 21 de janeiro de 2021 17h30 (de Brasília)

ATHLETIC BILBAO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic Bilbao 2 x 3 La Liga 6 de janeiro de 2021 Athletic Bilbao 1 x 0 Elche La Liga 3 de janeiro de 2021

Próximas partidas