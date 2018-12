Atlético de Madrid tenta convencer Lucas Hernanez a não aceitar proposta do Bayern

Atleta, no entanto, está mais inclinado a fechar sua transferência para o futebol alemão

O Atlético de Madrid segue tentando evitar a saída de um de seus principais jogadores. O interesse do Bayern de Munique na contratação de Lucas Hernandez tem deixado os dirigentes do time madrilenho apreensivos. No entanto, continuam com a esperança de ser possível segurar o atleta.

Esta semana, Manolo García Quilón, representante do atleta, esteve conversando com a diretoria, mas ainda sem chegar em algo que agrade o atleta. As pessoas mais próximas do jogador afirmam que ele segue querendo se transferir para a Alemanha.

Ainda assim, no Atlético de Madrid, acreditam que o caso possa ter solução e seguem tentando convencer Lucas a não aceitar a proposta do Bayern. Os Cholos correm contra o tempo, já que pensava sentar com o jogador no final da temporada para negociar a renovação, mas viram que isso já não será mais possível.