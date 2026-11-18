Compartilhar Siga GOAL no Google

O Atlético de Madrid confirmou que Ademola Lookman sofreu uma entorse de alto grau no joelho enquanto defendia a Nigéria. O clube espanhol constatou a gravidade da lesão após realizar seus próprios exames médicos, contrariando o diagnóstico inicial da seleção.

Publicidade

Lookman sofre lesão grave no joelho

O Atlético de Madrid sofreu um duro golpe com uma lesão após a recente pausa para as seleções. O clube confirmou que Lookman sofreu uma entorse de alto grau no joelho. A lesão ocorreu enquanto o jogador defendia a Nigéria.

O atacante sofreu a lesão grave durante o jogo de sua seleção contra a Tanzânia , em 13 de novembro. Lookman voltou imediatamente a Madri para passar por uma avaliação médica completa. O Atlético de Madrid queria entender toda a extensão do problema antes de definir o plano exato de recuperação.

Atlético contraria diagnóstico inicial da Nigéria

O aspecto mais preocupante da atualização oficial sobre a lesão é a divergência entre os relatórios médicos. A equipe médica da Nigéria acreditava inicialmente que o atacante havia sofrido apenas uma lesão leve.

No entanto, o Atlético divulgou rapidamente um comunicado para esclarecer a situação. O clube afirmou: "Embora a equipe médica da seleção nigeriana tenha informado inicialmente que o atacante havia sofrido uma entorse leve, a equipe médica do nosso clube examinou o jogador após seu retorno a Madri, realizou novos exames e confirmou a extensão exata da lesão."

Publicidade Publicidade

Exames médicos rigorosos confirmam gravidade

A grande diferença entre as duas avaliações médicas mostra por que o Atlético insistiu em realizar seus próprios exames rigorosos. O clube não perdeu tempo para avaliar o jogador assim que ele voltou às instalações de treinamento.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Uma entorse de alto grau indica um problema muito mais grave do que a seleção suspeitava inicialmente. Esse tipo de lesão exige cuidados extremos para garantir uma recuperação segura e completa do jogador.

A equipe médica do clube ficará agora inteiramente responsável pelo caso. Os próximos passos imediatos para o jogador da seleção nigeriana já foram definidos.

Publicidade

Atacante inicia árduo processo de reabilitação

Lookman ficará em tratamento em Madri por tempo indeterminado. O Atlético de Madrid confirmou que o atacante iniciará imediatamente sessões específicas de fisioterapia.

Além do tratamento médico principal, Lookman fará exercícios específicos de reabilitação na academia. O clube optou por não estabelecer um prazo rígido para seu retorno às partidas oficiais.