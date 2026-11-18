Lookman sofre lesão grave no joelho
O Atlético de Madrid sofreu um duro golpe com uma lesão após a recente pausa para as seleções. O clube confirmou que Lookman sofreu uma entorse de alto grau no joelho. A lesão ocorreu enquanto o jogador defendia a Nigéria.
O atacante sofreu a lesão grave durante o jogo de sua seleção contra a Tanzânia, em 13 de novembro. Lookman voltou imediatamente a Madri para passar por uma avaliação médica completa. O Atlético de Madrid queria entender toda a extensão do problema antes de definir o plano exato de recuperação.
Atlético contraria diagnóstico inicial da Nigéria
O aspecto mais preocupante da atualização oficial sobre a lesão é a divergência entre os relatórios médicos. A equipe médica da Nigéria acreditava inicialmente que o atacante havia sofrido apenas uma lesão leve.
No entanto, o Atlético divulgou rapidamente um comunicado para esclarecer a situação. O clube afirmou: "Embora a equipe médica da seleção nigeriana tenha informado inicialmente que o atacante havia sofrido uma entorse leve, a equipe médica do nosso clube examinou o jogador após seu retorno a Madri, realizou novos exames e confirmou a extensão exata da lesão."
Exames médicos rigorosos confirmam gravidade
A grande diferença entre as duas avaliações médicas mostra por que o Atlético insistiu em realizar seus próprios exames rigorosos. O clube não perdeu tempo para avaliar o jogador assim que ele voltou às instalações de treinamento.
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Uma entorse de alto grau indica um problema muito mais grave do que a seleção suspeitava inicialmente. Esse tipo de lesão exige cuidados extremos para garantir uma recuperação segura e completa do jogador.
A equipe médica do clube ficará agora inteiramente responsável pelo caso. Os próximos passos imediatos para o jogador da seleção nigeriana já foram definidos.
Atacante inicia árduo processo de reabilitação
Lookman ficará em tratamento em Madri por tempo indeterminado. O Atlético de Madrid confirmou que o atacante iniciará imediatamente sessões específicas de fisioterapia.
Além do tratamento médico principal, Lookman fará exercícios específicos de reabilitação na academia. O clube optou por não estabelecer um prazo rígido para seu retorno às partidas oficiais.