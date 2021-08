Atlético de Madrid se prepara para ofertas no fim da janela; veja quem pode sair

O Atlético espera ofertas de última hora para alguns de seus principais jogadores até 31 de agosto

Agora que, Rodrigo De Paul e Matheus Cunha foram contratados pelo Atlético de Madrid, o clube ainda continua trabalhando no mercado. A janela de transfêrencias na Espanha fecha no dia 31 de agosto e há jogadores que, como no caso de Pablo Sarabia, ainda interessam ao time de Diego Simeone.

No entanto, a diretoria está mais focada na saídas de jogadores. Segundo apurou a Goal, o Atlético acredita que pode acontecer uma ofensiva de grandes clubes nos principais jogadores do time.

Mas o torcedor não precisa se preocupar, tudo será estudado e se essas ofertas não chegarem, os jogadores não serão vendidos. Desta forma, veja alguns jogadores que despertam interesses ou que já foram negociados.

Quem pode sair do Atlético de Madrid?

Saúl Ñíguez: Como a Goal apurou, o Chelsea é a equipe que mais se interessa por Saúl. Na Inglaterra, o time mantém contato com seu agente e deve oferecer uma oferta por empréstimo com opção de compra. Caso o Chelsea persista, o Atlético estudará a oferta que chegar.

Em qualquer caso, a vontade do jogador será fundamental. Se ele quiser ir embora, o Atlético pedirá que o Chelsea deixe o máximo de dinheiro possível nos cofres do clube. E se quiser ficar, perfeito, pois é um dos jogadores mais queridos pela torcida e pelo vestiário. Saúl deve decidir.

Kieran Trippier: O jogador é um dos nomes certos no mercado. Há um grande interesse do Arsenal pelo lateral, mas o Atlético não quer que ele saia. Ele tem um contrato de dois anos e uma cláusula de 60 milhões de euros.

O clube acredita que haverá uma oferta de última hora para o jogador, que conta com a confiança de Simeone. Teremos que esperar até 31 de agosto para uma definição.

Santiago Arias: Depois de uma passagem fracassada no Bayern Leverkusen e de uma grave lesão, o colombiano precisa de tempo para entrar em forma e voltar a ser o grande lateral que já foi.

Há interesse do PSV, mas segundo o jornal Marca, o Granada é uma das equipes mais interessadas em conseguir sua contratação, por empréstimo. Robert Moreno quer que ele fortaleça a lateral direita do time.

Šime Vrsaljko: Apesar do Fenerbahçe ter se interessado pela contratação do jogador, o croata tem tudo para ficar no Atlético. Simeone está confiante de que poderá recuperar o seu melhor futebol nas próximas semanas e parece que o croata, a menos que chegue uma grande oferta, continuará no clube.

Sergio Camello: No clube existem várias ofertas interessantes pelo jogador, que a princípio poderia ser emprestado. Simeone está feliz com o que ofereceu na pré-temporada, mas entende que ainda não está maduro o suficiente para continuar na equipe principal.

Quem já saiu do Atlético de Madrid?

Marcos Paulo: O brasileiro já está em Portugal, no Famalicão, onde jogará por empréstimo até 30 de junho. Depois disso, deverá voltar ao Atlético de Madrid. O clube confia no seu talento e não quer vendê-lo.

Nehuén Pérez: O zagueiro já completou a sua saída para a Udinese por empréstimo. O clube deseja acompanhar sua evolução para ver se pode ser uma opção no futuro.