Atlético de Madrid roubado na final da Champions contra o Real? Juiz reconhece erro decisivo

O próprio perfil do clube no Twitter publicou uma mensagem ironizando a situação: Sergio Ramos marcou o gol do clube merengue claramente impedido

Se o VAR já estivesse em uso em 2016, o teria saído vencedor da Liga dos Campeões contra o ? Não é nenhuma certeza, mas uma coisa é fato: no gol dos madrilenhos no empate por 1 a 1, Sergio Ramos estava impedido. E o próprio juiz da partida, Mark Clattenburg, admitiu o erro.

Após a divulgação da entrevista, em sua conta no Twitter, os Colchoneros fizeram publicação relembrando o lance.

Em entrevista ao AS, jornal espanhol, o árbitro escocês afirmou que percebeu o erro no intervalo. "O Real Madrid fez 1 a 0 e Sergio Ramos estava impedido, descobrimos no vestiário. No segundo tempo, usei para acalmar Pepe, que veio reclamar de um lance e eu falei: 'o primeiro gol de vocês estava impedido'. E ele saiu andando."

Vice-campeão da competição por três ocasiões, o Atlético de Madrid é o clube que mais vezes jogou a final da Champions sem ter conquistado o troféu pelo menos uma vez: bateu na trave em 1974, em 2014 e em 2016. Todas elas, de uma forma dolorida.

Contra o , em 1974, o clube estava sendo campeão até o minuto final do segundo tempo da prorrogação, até que os bávaros fizeram o gol de empate e forçaram uma segunda partida. Em 2014, a história já é famosa: vencendo até o minuto 93 diante do maior rival, os Colchoneros novamente levaram o empate nos acréscimos, numa cabeçada de Sergio Ramos.

Na prorrogação, já abatidos após perderem a vantagem, foram presa fácil para o Real Madrid, que marcou três gols e conquistou "La Decima". Dois anos depois, voltaram à final mordidos: era a vingança diante dos merengues e o último título que o clube ainda não conquistou na era Diego Simeone - ou na sua história.

Assim, sair com o título da Liga dos Campeões era mais que um objetivo, era uma obsessão. No entanto, os Colchoneros novamente caíram diante do rival. E a arbitragem daquela partida sempre foi muito contestada.

O polêmico gol de Sergio Ramos saiu no 15º minuto, ainda no primeiro tempo. No primeiro minuto da segunda etapa, no entanto, muitos acusam o britânico de tentar "compensar" o erro, tendo marcado um pênalti para o Atlético de Madrid. Griezmann, porém, acertou a bola no travessão.

O Atleti teve a chance do empate aos 2 minutos em cobrança de pênalti, mas Griezmann carimbou o travessão! pic.twitter.com/3cqoiQf5ph — Goleada Info (de 🏠) (@goleada_info) May 28, 2016

No final, quando parecia que o clube sairia vice de novo, o belga Carrasco, que havia saído do banco de reservas, marcou o gol de empate e levou a partida para os pênaltis. No entanto, Juanfrán desperdiçou sua cobrança e o Real não deu chances para Oblak fazer nenhuma defesa.

Na atual edição da competição, o Atlético está nas quartas de final depois de eliminar o todo-poderoso Liverpool. Seja quando for a retomada da Liga dos Campeões de 2019-20, pode-se ter certeza que o clube espanhol está mais motivado do que nunca para sair com a taça.