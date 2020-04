Atlético de Madrid, Real e Barça prestam homenagens a Radomir Antic

Aos 71 anos, Radomir Antic não conseguiu se recuperar de uma pancreatite, doença a qual já vinha enfrentando fazia um tempo.

Quem noticiou publicamente a morte do famoso treinador sérvio foi o – clube em que Antic fez história ao conquistar, em 1996 o Doblete, fazendo o time conquistar e .

Outros clubes, assim como jogadores (especialmente os do Atleti) também renderam homenagens a Antic. Inclusive e . O sérvio foi e é, até este momento, o único que treinou os três clubes mais famosos da . Confira, abaixo, as reações

O FC Barcelona recebeu hoje com muita tristeza a notícia do falecimento de Radomir Antic, que foi técnico do FC Barcelona em 2003 e uma pessoa muito querida no mundo do futebol. Descanse em paz! 🙏 pic.twitter.com/kY032MC4ei