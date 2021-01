Atlético de Madrid pode perder liderança para o Real, e tudo por causa da neve

Nevascas da tempestade Filomena fazem La Liga adiar o duelo da equipe de Diego Simeone, que pode perder a liderança do Espanhol para seu grande rival

A partida entre Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, que estava programada para acontecer neste sábado (09), no Estádio Wanda Metropolitano, pela 18ª rodada de , foi adiada por conta das fortes nevascas da tempestade Filomena, que atingem a capital da . Com isso, a equipe de Diego Simeone pode perder momentaneamente a liderança do Campeonato Espanhol, justamente para seu maior rival, o , e tudo por causa da neve.

A liga espanhola confirmou o anúncio através de um comunicado oficial, explicando que não há condições para a bola rolar em virtude das condições climáticas extremas pelas quais a cidade de Madrid passa neste momento. A tempestade Filomena vem afetando a Península Ibérica como um todo nos últimos dias, principalmente com fortes nevascas, mas a capital espanhola é um dos lugares mais afetados.

"Dada a situação excepcional causada pela tempestade que atravessa grande parte da península, que fez com que o aeroporto de Madrid Barajas fosse fechado ao longo do dia, e a impossibilidade de ter o campo em em condições ideais, LaLiga, depois de contactar os dois clubes, pediu ao Comité de Competição Profissional no início da manhã que suspendesse o jogo Club x Club”, afirmou a entidade através de comunicado oficial.

A nova data do duelo ainda não foi definida, mas será remarcada levando em conta o calendário de ambas as equipes, e deve ser anunciada nos próximos dias. A possibilidade de a partida ser disputada neste domingo (10) foi descartada pelas autoridades.

El Comité de Competición ha resuelto suspender el encuentro #AtletiAthletic del día de hoy tras la petición de #LaLiga por los motivos expuestos en la nota de prensa recientemente publicada. En los próximos días se comunicará la fecha de celebración del mismo. pic.twitter.com/Le1zKUl4M4 — LaLiga (@LaLiga) January 9, 2021

A partida, até o momento, foi a única adiada da 18ª rodada de LaLiga. Com isso, o Atlético de Madrid, primeiro colocado na tabela com 38 pontos, pode perder a liderança da competição caso o Real Madrid vença seu duelo contra o Osasuna, marcado para hoje, às 17h (de Brasília).

O clube merengue, inclusive, também passou por um episódio no mínimo inusitado nesta sexta-feira (08), também em função da nevasca.

Por conta das fortes tempestades, o Aeroporto de Barajas teve suas atividades interrompidas, assim como diversos outros serviços da cidade. Com isso, a delegação do Real, que estava embarcando para viajar em direção a Pamplona, para a partida contra o Osasuna, ficou presa dentro da aeronave por cerca de cinco horas, esperando as condições climáticas melhorarem. Mesmo assim, o duelo está mantido.

Assim, caso vença a partida de hoje, os merengues chegarão a 39 pontos, assumindo o primeiro lugar de La Liga de modo isolado. Contudo, após a rodada atual, o Atlético de Madrid ficará com três jogos a menos que seu grande rival, o que significa que a equipe de Diego Simeone ainda pode chegar a 49 pontos, se vencer todos os confrontos atrasados.