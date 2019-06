Atlético de Madrid: os detalhes do contrato de João Felix

Multa rescisória milionária, pagamento em condições especiais e data de apresentação ao elenco, tudo sobre a chegada do atacante português

João Félix assinará um contrato de cinco anos e 3.5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões) com o em uma transferência de 126 milhões de euros (em torno de R$ 550 milhões). Apesar disso, ainda não é certo que os lusos aceitem a proposta, feita com método de pagamento que alivie as condições para os Colchoneros.

Mas, considerando as condições das tratativas, é possível dizer que o desfecho está muito próximo de ser positivo ao clube espanhol. O clube lisboeta confirmou a existência da proposta milionária. Além dos valores citados, a Goal confirmou que o Atleti colocou uma multa rescisória que corresponda ao investimento feito: 250 milhões de euros (por volta de R$ 1.1 bilhão). O valor é maior que o dos outros futuros companheiros de equipe.

Caso se confirme a mudança de ares do jogador, será a maior contratação da história dos madrilenhos, que contariam com João em 4 de julho, três dias antes do início da pré-temporada. Ele seria o segundo reforço vindo de depois do zagueiro brasileiro Felipe.

Entre idas e vindas, a movimentação nos bastidores do clube será intensa. Diego Godín, Juanfran, Lucas Hernández e Luciano Vietto estão de saída, enquanto Antoine Griezmann e Rodri desejam uma mudança de ares. Além do ex- , a agremiação rojiblanca contratou Marcos Llorente, que jogava no rival, .