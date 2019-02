Atlético de Madrid, o rival mais especial para Vinícius Júnior

Um dos jogadores destaques do time principal, Vinicius Júnior se reencontrará com um dos adversários “preferidos”

Neste sábado (09), o Real Madrid entra em campo para encarar o Atlético de Madrid no principal clássico da cidade madrilena, às 13h15 (Brasília), pela 23ª rodada em La Liga. Além da disputa em campo, o duelo terá algo a mais para um jogador especifico, Vinicius Júnior. O brasileiro costuma ter boas atuações contra os rivais. Diante o Atlético de Madrid, Vinicius marcou o primeiro gol com a camisa do Real, quando ainda atuava pelo Castilla, equipe B do time.

Durante o duelo, o brasileiro levou uma mordida do jogador adversário que horas depois usou as redes sociais para se desculpar: "Essa ação não representa os valores que o clube passa na Academia e eu sei que não é um exemplo para os rapazes que vêm de baixo. Esse lance não representa em nada todo o meu caminho no futebol. No final do jogo eu conversei com Vinicius, nós nos demos um abraço e tudo estava lá, agora eu tenho que aprender com uma situação como essa e olhar para frente”.

Mais artigos abaixo

No mesmo mês, mas 27 dias depois, Vinicius estreou com o time principal, exatamente contra o Atlético. Na ocasião, comandado por Julen Lopetegui, o brasileiro atuou apenas por dois minutos ao lado dos torcedores da equipe espanhola.

Após o primeiro jogo na equipe principal, Vinicius agradeceu a oportunidade em entrevista à Real Madrid TV: "Estou muito feliz em estrear com a camisa do Real Madrid. Agradeço a todos os jogadores que me ajudam a melhorar em cada sessão de treinamento. Desde criança eu sonhava em jogar no real Madrid, o melhor time no mundo. Estou muito grato pelo apoio de todos os fãs. É um dia que ficará sempre na memória. Não tenho palavras descreva este momento”.

Quase seis meses se passaram desde o primeiro jogo de Vinicius Júnior contra o Atlético e durante esse tempo, muitas coisas mudaram no Real Madrid. Começando pelo treinador e seguindo ao jogador que passou de promessa a “querido” dos torcedores.