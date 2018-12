Atlético de Madrid muda discurso e já pensa em negociar Lucas Hernández com o Bayern

O lateral-esquerdo, entretanto, não sairia da Espanha no mercado de transferências de janeiro

O Atlético de Madrid não vai negociar o lateral-esquerdo Lucas Hernández, cobiçado pelo Bayern de Munique, em janeiro de 2019. Quem garantiu isso foi o diretor executivo da equipe espanhola, Miguel Angel Gil Marín. Entretanto, uma negociação no final da temporada não está descartada.

Campeão mundial com a seleção francesa, o jovem de 22 anos tem sido especulado como reforço dos gigantes bávaros para o mercado de transferências de janeiro. Em entrevista recente, o presidente do Atleti, Enrique Cerezo, garantiu que a vontade do atleta era a de seguir no estádio Wanda Metropolitano. Entretanto, o discurso mudou após algumas semanas.

“O jogador não poderá sair do Atlético de Madrid nesta janela de transferências de inverno”, afirmou para a Goal e Spox. “Nós temos um bom relacionamento com o Bayern e iremos nos encontrar, em janeiro, para avaliarmos a situação. Se o jogador quiser sair, conversaremos sobre. Mas apenas sobre uma transferência em julho”.

Embora possamos imaginar um Bayern animado com a possibilidade de ter um campeão mundial no seu elenco, ainda mais em uma temporada de resultados pobres na Bundesliga alemã, o clube de Munique pode se assustar com os valores que serão pedidos pelos espanhóis. Lucas Hernández tem cláusula de rescisão em 80 milhões de euros, o que renderia aos Colchoneros uma pequena fortuna para gastar em reforços pensando na temporada 2019-20.