Atlético de Madrid mostra defesa irreconhecível na “era Simeone” e já preocupa em La Liga

Já são sete jogos com a defesa vazada, enquanto rivais se aproximam na tabela

O Atlético de Madrid conheceu sua segunda derrota na La Liga 2020-21 e, agora, começa a ver sua vantagem na liderança em risco, conforme Real Madrid e Barcelona vão se aproximando. E mais um sinal de alerta: a defesa do time de Diego Simeone.

Os colchoneros tiveram um ótimo começo de temporada no Campeonato Espanhol. mesmo com jogos atrasados, o Atleti chegou a liderança da La Liga e abriu boa vantagem em relação aos rivais. Nos últimos cinco jogos, porém, foram dois empates, uma derrota e uma vitória, que acendem um sinal amarelo. Simeone não nega a preocupação com a sequência adversa, para a qual precisa encontrar “soluções e não desculpas”, no entanto, para ele, isso faz parte do caminho.

“Quando você está atrás de um objetivo, é importante chegar lá, é maravilhoso. Mas a viagem tem que ser feita. Existem obstáculos. É natural encontrar obstáculos e depois, quando se atinge o objetivo, se aproveita ainda mais”, disse o treinador na coletiva após a derrota para o Levante. "Nos campeonatos há momentos de dificuldades para todos, não só para o Atlético".

O Atleti, em 23 jogos disputados no Campeonato Espanhol, já perdeu nove pontos atuando dentro de casa e 11 como visitante. Com as recuperações de Real Madrid e Barcelona, cada vez mais estes tropeços devem ser sentidos per Simeone e seus comandados.

Além de ver a briga pelo topo esquentando, os colchoneros precisam se ligar em um outro ponto. Os times de Diego Simeone tem como principal característica defesa, algo que, recentemente, o Atleti tem deixado a desejar.

Ao sofrer gols neste sábado (20), o Atlético chegou aos 12 jogos com defesa vazada nesta temporada de La Liga, sendo, agora, sete consecutivos - igualando a pior sequência que teve na Era Simeone.

Se for vazado contra o Chelsea, pela Liga dos Campeões, vai chegar ao oitavo jogo consecutivo tomando gols, o que aconteceu por último em 2010, quando os colchoneros ainda eram comandados por Quique Sánchez Flores

O time rojiblanco volta a campo na terça-feira (23) para o jogo de ida das oitavas da Champions League, contra o Chelsea, fora do Wanda Metropolitano, por questões sanitárias. Pela La Liga, o próximo compromisso é contra o Villarreal, no domingo (28).