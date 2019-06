Atlético de Madrid fica perto de Renan Lodi, mas impostos travam acordo

Clube espanhol apresentou oferta de 20 milhões de euros para tirar o lateral esquerdo do Athletico Paranaense. No entanto, cobrança de impostos trava

A saída de Renan Lodi do Paranaense para o estava muito perto de acontecer. A ida do lateral esquerdo para a a estava por detalhes. Mas há um problema que adia o OK definitivo.

O jornal As, da Espanha, explica que o Furacão pediu ao Atleti para arcar com o pagamento do Imposto de Renda Não Residente (IRNR), taxa definida pelo governo espanhol e cobrada a clubes da América do Sul desde 2016.

O Atlético de Madri desembolsaria 20 milhões de euros (R$ 87 milhões na cotação atual) para contar com o lateral esquerdo. Desta forma, o imposto, avaliado em 19%, seria de quatro milhões de euros (R$ 17,24 milhões).

Diante do impasse, o Athletico solicitou mais dinheiro para liberar o jogador, o que não aconteceu. Em publicação nesta data, o Mundo Deportivo informou que e Mônaco também demonstraram interesse no atleta. Mas ambos não conseguiram tirá-lo da Arena da Baixada até o momento.

O jogador de 21 anos tem contrato com o Athletico até dezembro de 2022. A sua multa rescisória é estabelecida em 40 milhões de euros (R$ 174 milhões).