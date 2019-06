Atlético de Madrid estuda denunciar Barcelona por assédio a Griezmann

Clube de Madri recebeu a informação de que os catalães já assinaram com o atacante francês em março passado. Caso é avaliado por cúpula do Atleti

O Atlético de Madri planeja entrar com uma ação legal contra o pela possível contratação de Griezmann pelo clube catalão.

A rádio Cadena SER disse em seu programa noturno "El Larguero" que Antoine Griezmann começou a negociar com o Barcelona ​​em novembro do ano passado e assinou um acordo para ser o novo jogador do Barça em março, antes da eliminação do Atlético para a na UEFA . Na ocasião, o clube estava em plena luta pela Liga e antes de jogar a partida importante diante do Barça no Camp Nou.

Segundo várias fontes próximas ao clube do Wanda Metropolitano, há desconforto devido à situação gerada após esta notícia comentada pela Cadena SER. O Atlético quer estudar esta informação com cuidado e avaliar se empreende algum tipo de ação legal contra a entidade catalã.

Griezmann já havia indicado, no último 14 de maio, que os líderes do Atletico queriam deixar o clube rojiblanco. O francês ainda tem contrato com o Atlético existente até 2023 e tem uma cláusula de rescisão de 200 milhões de euros, valor que cairia para 130 milhões de euros a partir do próximo dia 1º de julho.

Até o momento, as relações entre os líderes do Atlético e do Barcelona sempre foram cordiais, mas na última temporada o clube de Madri decidiu reclamar para a FIFA alegando que os blaugranas haviam negociado com o jogador. O Atleti, agora, considera o caminho a seguir depois da SER informar que Antoine negociava com os catalães em novembro de 2018 e assinou um acordo em março de 2019.

Apesar da grave acusação, o Barcelona nega que Griezmann tenha assinado com o clube. Mas a questão perturba o Atlético, que está estudando para tomar medidas legais.