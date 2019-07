Atlético de Madrid enfrenta o Real com uma coleção de ex-madridistas

Apenas nesta janela de transferências, a equipe treinada por Diego Simeone contratou dois jogadores que tinham passado no rival

Não é incomum ver jogadores do que tenham defendido o Atleti, e vice-versa. Ao longo da história são vários os exemplos: Hugo Sánchez, entre as décadas de 80 e 90, foi artilheiro pelos rojiblancos antes de trocar de lado e se transformar em um dos maiores goleadores dos merengues. Bern Schuster era destaque dos Blancos antes de ter uma idolatria maior pelos Colchoneros, e por aí vai. Mas no encontro desta sexta-feira (26), em amistoso que será realizado nos , é o Atlético quem mais soma jogadores que, em algum momento de suas carreiras, foram madridistas.

O último a trocar de lado, nesta janela de transferências, o fez com polêmica: sobrinho de Paco Gento, jogador mais vitorioso na história europeia do Real, Marcos Llorente trocou o Bernabéu pelo Wanda Metropolitano, aceitando a oferta na casa de 30 milhões de euros e irritando um número considerável de torcedores merengues. O meio-campista junta-se, desta forma, a outros nomes de destaque na equipe treinada por Diego Simeone que, em um passado distante ou não, vestiram a imaculada camisa branca.

Marcos Llorente

Cria da base madridista, o volante passou a ganhar mais chances na equipe principal do Real Madrid há duas temporadas, mas como disputava posição com Casemiro, não somava tantas chances – ainda que, pelos 24 anos, era visto como peça importante no elenco. Foi contratado pelo Atlético nesta temporada, chagando para assumir uma vaga entre os titulares.

Antonio Adán

O goleiro de 32 anos é mais uma cria do Real Madrid, e embora sempre tenha sido reserva, conseguiu somar algumas partidas na época do conflito entre Casillas e o técnico José Mourinho. Chegou ao Atleti em 2018, depois de cinco anos no , e é opção para Jan Oblak.

Mario Hermoso

O zagueiro nunca defendeu profissionalmente o time principal do Real Madrid, embora seja cria da base. Chegou recentemente ao Atlético depois de fazer a última temporada pelo , de .

Álvaro Morata

Embora desde pequeno fosse um torcedor colchonero, Morata teve relativo sucesso no Real Madrid – onde somou 31 gols em 95 jogos. Chegou ao Wanda Metropolitano na temporada passada, emprestado pelo , e hoje pertence aos Colchoneros.