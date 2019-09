Atlético de Madrid é o líder em La Liga após épico de João Félix, Simeone e Partey

O brasileiro Renan Lodi e Diego Costa também tiveram destaque na emocionante vitória de virada sobre o Eibar

O voltou a ocupar o topo da tabela em pela primeira vez desde o título conquistado em 2014. Mas a vitória por 3 a 2 sobre o , neste domingo (01), dentro do Wanda Metropolitano, foi épica, emocionante e arrojada.

Afinal de contas, com 20 minutos de jogo a equipe comandada por Diego Simeone perdia por 2 a 0 e a reação foi completada somente nos acréscimos do segundo tempo. O resultado deixou os Colchoneros com nove pontos, dois de vantagem em relação ao , vice-líder após três rodadas. Confira, abaixo, alguns acontecimentos marcantes e a explicação de Simeone para a substituição polêmica que lhe ajudou a ganhar a partida.

Primeiro gol de João Félix e assistência de Lodi

Charles e Arbilla abriram a contagem para o Eibar. Aos 27 minutos, o português João Félix, maior contratação da história colchonera, fez o seu primeiro gol pelo Atleti em duelos oficiais, recebendo passe de Diego Costa e ajudando os madrilenhos a seguirem fortes.

O segundo gol, o do empate, marcado no início do segundo tempo por Vitolo teve importância especial para o lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi, que contabilizou sua primeira assistência na nova equipe. O ex- Paranaense ainda foi eleito o melhor em campo ao final da partida.

Substituição polêmica de Simeone

O Atleti ainda teve dois gols anulados pelo VAR, mas a virada, sacramentada aos 90 minutos com gol de Thomas Partey, levou Simeone à loucura. Isso porque o meio-campista entrou em campo justamente no lugar de João Félix. Quando tirou o jovem atacante, de somente 19 anos, o treinador argentino foi bastante criticado: pelo placar e por ter sacado um homem de frente.

Após o jogo, El Cholo explicou a sua intenção: “Eu conheço os riscos quando se assume estas alterações. Tem os que falam que é uma troca defensiva, e da possibilidade de um jogo perdido para um ganho. Eu vi o João cansado, sabia que o Thomas tem muita força de chegada”, explicou. “Uma mudança defensiva para uns, ofensiva para outros”.

Apesar da vitória, Simeone reconheceu que sua equipe cometeu erros, mas garantiu que a mentalidade é de consertar estas falhas em prol do único objetivo possível: ser vencedor.

“Tem muita carga, responsabilidade e gente nova. Precisamos reconstruir o time. Queremos ganhar, ganhar e seguir ganhando”, finalizou.