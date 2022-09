Atlético de Madrid condena racismo contra Vinícius Junior com dois dias de atraso

Em um comunicado, com dois dias de atraso, o clube colchonero prometeu expulsar os torcedores que forem identificados cometendo ato de racismo

O Atlético de Madrid emitiu um comunicado, nesta terça-feira (20), condenando os cantos racistas contra o atacante Vinícius Junior, do Real Madrid. O brasileiro foi alvo de ofensas por parte dos torcedores colchoneros, do lado de fora do Civitas Metropolitano, antes do clássico começar no último domingo.

Em nota, sem citar o nome de Vinícius Junior, o clube disse: "O Atlético de Madrid condena veementemente os cânticos inadmissíveis que uma minoria de aficionados proferiu no exterior do estádio antes da celebração do derbi."

"O racismo é uma dos maiores manchas de nossa sociedade e desgraçadamente o mundo do futebol e os clubes não estão livres de sua presença."

Ainda no comunicado, o time espanhol afirmou que está em contato com as autoridades policias para oferecer auxilio na investigação e exigir a identificação das pessoas para que haja expulsão, daqueles que são sócios, do clube.

"Entramos em contato com as autoridades para oferecer nossa máxima colaboração na investigação dos eventos ocorridos fora do estádio e exigir a identificação das pessoas que participaram para proceder à expulsão imediata daqueles que são sócios do clube."

Getty Images

Os novos episódios de racismo ocorreram poucas horas antes do início da partida, quando um grupo de torcedores do Atleti entoou um canto chamando o brasileiro de "macaco" após todos os acontecimento da semana em torno do jogador.

Antes disso, a polêmica apareceu a partir de discussões da imprensa espanhola sobre a postura de Vinícius Junior nos gramados, principalmente pela forma como comemora os gols. Além disso, o assunto cresceu após o capitão do Atleti, Koke, afirmar que "haveria confusão" no clássico caso o brasileiro dançasse na hora do gol.

Depois, o empresário Pedro Bravo, presidente da Associação de Empresário de Jogadores da Espanha, durante o programa El Chiringuito, do Canal Mega, fez comentários racistas sobre as dança do brasileiro, afirmando para Vinícius para de fazer papel de macaco. Mais tarde, Bravo se desculpou pelos comentários nas redes sociais.

Diante de tanto repercussão, o brasileiro recebeu apoio de diversos jogadores brasileiros, o Rei Pelé, companheiros do Real Madrid, clubes e entidades pelo mundo nas redes com a #BailaViniJr.

Veja o comunicado na íntegra:

"O Atlético de Madrid condena veementemente os cânticos inadmissíveis que uma minoria de aficionados proferiu no exterior do estádio antes da celebração do derbi. O racismo é uma dos maiores manchas de nossa sociedade e desgraçadamente o mundo do futebol e os clubes não estão livres de sua presença. Nosso clube sempre se caracterizou por ser um espaço aberto e integrador de torcedores de diferentes nacionalidades, culturas, raças e classes sociais, e poucos não podem manchar a imagem de milhares de atleticanos que apoiam sua equipe com paixão e com respeito ao rival.

Esses cantos nos causam uma enorme rejeição e indignação e não permitiremos que nenhum indivíduo se esconda atrás de nossas cores para proferir insultos racistas ou xenófobos. No Atlético de Madrid temos tolerância zero ao racismo, o nosso empenho na luta contra este flagelo social é total e não vamos parar até o eliminarmos. Para isso entramos em contato com as autoridades para oferecer nossa máxima colaboração na investigação dos eventos ocorridos fora do estádio e exigir a identificação das pessoas que participaram para proceder à expulsão imediata daqueles que são sócios do clube.

Queremos também convidar todos os profissionais ligados ao mundo do futebol a fazer uma profunda reflexão. Deixando claro mais uma vez nossa mais forte condenação a esses eventos, que não têm a menor justificativa, acreditamos que o que aconteceu nos dias que antecederam o dérbi é inadmissível. Pede-se aos torcedores sanidade e racionalidade e, no entanto, profissionais de diversas áreas geraram uma campanha artificial durante a semana, acendendo o estopim da polêmica sem medir o impacto de suas ações e manifestações.

A dor que a família vermelha e branca sente por este evento é enorme. Não podemos permitir que alguém associe nossos fãs a esse tipo de comportamento e questione nossos valores por causa de uma minoria que não nos representa. Nossa decisão é firme e retumbante e não vamos parar até expulsá-los da família vermelha e branca porque eles não podem fazer parte dela."