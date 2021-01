Atlético de Madrid acerta com Dembélé para ser substituto de Diego Costa

Atacante francês do Lyon chega para preencher espaço do elenco de Simeone, com opção de compra ao final do empréstimo

Moussa Dembélé, do , é o principal alvo do para suprir a ausência de Diego Costa, que rescindiu o seu contrato com o clube da capital espanhola.

O time colchonero já está em contato com o Lyon para acertar um empréstimo do atacante francês. Uma compra do jogador é vista como inviável no momento, já que o Atleti atingiu o limite de sua folha salarial recomendada pela , mas a saída do hispano-brasileiro abriria espaço para um contrato temporário para Dembélé.

O acordo inicial incluiria uma cláusula de compra no valor de 33 milhões de euros, mas o Atlético de Madrid briga para que a transação não seja obrigatória ao final do empréstimo, estipulado para junho de 2021, e sim uma opção a ser considerada.

Com um contrato com o Lyon até julho de 2023, Moussa Dembélé se recupera de uma lesão no braço. O francês de 24 anos disputou 16 das 19 partidas do clube na temporada, com apenas um gol marcado. Na temporada passada foram 24 gols em 46 jogos com a camisa dos Les Gones.

Famoso por seu vigor físico e boa presença de área, Dembélé dividiria atribuições ofensivas do Atlético com um Luis Suárez inspirado, com 9 gols marcados em 12 partidas da La Liga. Grande contratação dos colchoneros para a temporada, o uruguaio já faz falta no Barcelona, que sofre com uma linha de ataque pouco efetiva.